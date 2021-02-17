30 лет слишком мало, чтобы догнать Польшу — глава Райффайзен Банк Аваль

Украине нужны структурные реформы, чтобы уровень зарплат в стране сравнялся с Польшей. При том, что в начале 90-х Украина была богаче Польши.
Об этом в интервью журналу НВ заявил Александр Писарук, глава правления Райффайзен Банка Аваль.
Отвечая на вопрос, хватит ли Украине 30−40 лет (оценка главы финкомитета ВР Гетманцева. — Ред.), чтобы уровень зарплат в стране сравнялся с уровнем зарплат в Польше, Писарук сказал: «30−40 лет нам не хватит. Украина в начале 1990-х была богаче Польши. ВВП на душу населения был выше. Теперь же ВВП на душу населения в Польше примерно в 3,5 раза превышает украинский показатель. Это произошло за 30 лет. То есть нам нужно за ближайшие 30− 40 лет преодолеть разницу в развитии экономики в 3,5 раза. А эта разница только растет. Нужен тренд, чтобы украинская экономика росла быстрее, чем польская. Это возможно? Да».
По словам Писарука, «это не произойдет в этом году, не произойдет и в следующем. Хотелось бы, чтобы это произошло на горизонте пяти лет. Тогда мы изменим тренд, начнем догонять поезд, пока он не пошел еще дальше. Нужно как минимум сделать хоть какие-то структурные реформы в стране. На правильной макроэкономической политике Украина способна расти на 3,5%, максимум на 4% в год. Это наш потенциал без структурных изменений. А изменения — это прежде всего верховенство права, честные суды, защита прав инвесторов, которые обеспечивают увеличение инвестиций в экономику, в том числе иностранных».
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Писарук подчеркнул, что важным моментом, который ограничивает рост украинской экономики, является демография.
«В Индии, в Юго-Восточной Азии – быстрорастущее население и трудовые ресурсы, поэтому и экономический потенциал есть. Да еще и рабочая сила перетекает в Польшу. Поэтому, чтобы догнать Польшу в плане экономического роста, нужно еще остановить трудовую миграцию и простимулировать возвращение украинцев», — сказал он.
Отвечая на вопрос, может ли Украина стать европейским Китаем, запустив на территории страны мощности для промышленной переработки ближе к ЕС, Писарук сказал: «Теоретически — да. Коронавирус преподал урок о том, что производство должно быть ближе к домашним рынкам, чтобы не нужно было так далеко везти продукцию. Но это же связано с решениями конкретных компаний перенести производство из Китая в другую страну, ближе к домашнему рынку. Для европейских компаний это особенно логично, потому что мы в Европе. Мы прямо под боком. Но для того чтобы они такое решение приняли, необходимо позитивное восприятие Украины с их стороны. Доверие к инвестиционному климату, защите прав инвестора, судебной системе. Без этого инвестиции никто не будет делать».
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