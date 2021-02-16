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Bitcoin предрекли обвал

Bitcoin предрекли обвал

Bitcoin в течение недели может уйти на коррекцию вниз. Диапазон торгов может иметь нижнюю границу вплоть до 47 тысяч долларов за монету, верхняя граница при этом не превысит 53 тысяч долларов.

«Во-первых, реализованы технические цели роста этого актива. Во-вторых, завершение азиатских праздников может стать триггером для необходимости набрать новые позиции перед очередным ценовым скачком. В-третьих, соотношение объемов покупателей и продавцов на фьючерсных криптоплощадках создает предпосылки для коррекции», — заявил старший аналитик компании Hamilton Алекс Шустер.

Однако, по его словам, спекулятивность ситуации заключается в том, что любое снижение рынок будет «съедать». Оптимистичные оценки роста цены вплоть до 100 тысяч долларов за монету уже в 2021 году, из-за наличия институциональных инвесторов, будут провоцировать управляющих хэджфондами и мелких инвесторов наращивать позиции при снижении цены.

«Неделя вряд ли пройдет без форс-мажоров и сюрпризов, потому нельзя однозначно сказать, что 47 тысяч долларов за монету станет точкой для возобновления роста. Комментарии в СМИ, любого характера, могут в момент спровоцировать более резкие распродажи. Так, например, за прошлую неделю резкий рост Bitcoin стартовал на новостях о том, что компания MicroStrategy увеличит инвестиции в криптовалюту до 900 млн долларов. Подобные комментарии могут иметь и негативный окрас. Потому если есть нацеленность на долгосрочные инвестиции в криптовалюту, то нужно будет спокойно переждать снижение цены», — резюмировал Шустер.

Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель Bitcoin подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.

НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве «денежного суррогата».

По материалам Обозреватель
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