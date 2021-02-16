Pfizer испытает COVID-вакцину на беременных

Pfizer-BioNTech начала испытания вакцины от коронавируса среди беременных женщин от 18 лет.

Об этом пишет NBC News.

В исследовании примут участие 4000 женщин на 24−34 неделях беременности в США, Аргентине, Бразилии, Канаде, Чили, Мозамбике, ЮАР, Испании и Великобритании. В Америке беременные уже получили первые дозы вакцины.

Одна часть участников в ходе исследований получит вакцину, другая — плацебо. Исследователи будут отслеживать любые негативные побочные эффекты у женщин, включая выкидыш.

Напомним, Украина получила необходимые документы от компании Pfizer для регистрации ее COVID-вакцины и планирует провести разрешительные процедуры в течение следующих дней.