В мировом списке Forbes оказались 6 украинских олигархов

Самые большие доходы среди украинцев – у Рината Ахметова. Его состояние оценивается в три миллиарда долларов.

На втором месте – инвестор и политик Константин Жеваго. Его состояние на один миллиард долларов меньше.

Третье место занял предприниматель и меценат Виктор Пинчук. Его капитал составляет полтора миллиарда долларов.

На четвертом месте оказался бывший президент Украины — Петр Порошенко. Его состояние достигает 1,4 миллиарда долларов. Удивительно, но напротив имени олигарха нет фотографии.

Пятое место занял инвестор Геннадий Боголюбов, соучредитель группы Приват. Его богатства Forbes оценил в 1,2 миллиарда долларов. В эту же сумму оценено и состояние бизнес-партнера Боголюбова — Игоря Коломойского.

Справка Finance.ua:

Самые богатые люди планеты увеличили свое состояние в 2020 году на 20%, несмотря на пандемию COVID -19 и общий экономический спад. Об этом сообщило издание Forbes. Более 2200 миллиардеров в мире стали богаче в этом году на $1,9 трлн.