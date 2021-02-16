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В мировом списке Forbes оказались 6 украинских олигархов

В мировом списке Forbes оказались 6 украинских олигархов

Самые большие доходы среди украинцев – у Рината Ахметова. Его состояние оценивается в три миллиарда долларов.

На втором месте – инвестор и политик Константин Жеваго. Его состояние на один миллиард долларов меньше.

Третье место занял предприниматель и меценат Виктор Пинчук. Его капитал составляет полтора миллиарда долларов.

На четвертом месте оказался бывший президент Украины — Петр Порошенко. Его состояние достигает 1,4 миллиарда долларов. Удивительно, но напротив имени олигарха нет фотографии.

Пятое место занял инвестор Геннадий Боголюбов, соучредитель группы Приват. Его богатства Forbes оценил в 1,2 миллиарда долларов. В эту же сумму оценено и состояние бизнес-партнера Боголюбова — Игоря Коломойского.

Справка Finance.ua:

  • Самые богатые люди планеты увеличили свое состояние в 2020 году на 20%, несмотря на пандемию COVID-19 и общий экономический спад. Об этом сообщило издание Forbes. Более 2200 миллиардеров в мире стали богаче в этом году на $1,9 трлн.
  • Быстрее всех наращивали капиталы миллиардеры из Китая – страны, которая первая столкнулась с коронавирусом. Суммарно они разбогатели на $750 млрд, добавив 60% к прошлогодним капиталам.
По материалам Комментарии
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