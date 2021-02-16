Из-за карантина: В Буковеле на неделю закроют рестораны

С 22 по 28 февраля на территории горнолыжного курорта «Буковель» закроют заведения общественного питания.
Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель
«Мы разделяем Буковель на две части. В нашу компетенцию входит контроль за заведениями питания. Они не должны были работать во время локдауна и, аналогично, не должны работать с 22 по 28 февраля», — пояснил Сендецкий.
По его словам, за соблюдением карантинного режима в Буковеле будут следить дополнительные группы специалистов, которые будут ежедневно проверять заведения общественного питания на территории горнолыжного курорта.
«Ношение масок на улице, рядом с подъемниками, соблюдение дистанции — компетенция полиции», — добавил он.
По словам чиновника, все, кто катается в Буковеле, имеют защитные шлемы, поэтому вероятность заболеть там уменьшается в разы.
В Госпродпротребслужбе добавили: если люди проживают в гостинице и завтрак входит в стоимость проживания, это не будет считаться нарушением.
Обед и ужин должны доставлять в гостиничный номер или продавать на вынос.
Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 22 по 28 февраля вводит на территории региона карантин «красного» уровня из-за стремительного распространения коронавируса.
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