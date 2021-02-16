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Из-за карантина: В Буковеле на неделю закроют рестораны

Из-за карантина: В Буковеле на неделю закроют рестораны

С 22 по 28 февраля на территории горнолыжного курорта «Буковель» закроют заведения общественного питания.

Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель начальника Г У Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области Николай Сендецкий.

«Мы разделяем Буковель на две части. В нашу компетенцию входит контроль за заведениями питания. Они не должны были работать во время локдауна и, аналогично, не должны работать с 22 по 28 февраля», — пояснил Сендецкий.

По его словам, за соблюдением карантинного режима в Буковеле будут следить дополнительные группы специалистов, которые будут ежедневно проверять заведения общественного питания на территории горнолыжного курорта.

«Ношение масок на улице, рядом с подъемниками, соблюдение дистанции — компетенция полиции», — добавил он.

По словам чиновника, все, кто катается в Буковеле, имеют защитные шлемы, поэтому вероятность заболеть там уменьшается в разы.

В Госпродпротребслужбе добавили: если люди проживают в гостинице и завтрак входит в стоимость проживания, это не будет считаться нарушением.

Обед и ужин должны доставлять в гостиничный номер или продавать на вынос.

Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 22 по 28 февраля вводит на территории региона карантин «красного» уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

По материалам Економічна Правда
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