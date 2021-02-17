Ввод частного дома в эксплуатацию: как оформить

Завершающий этап строительства частного дома — введение его в эксплуатацию. После этого недвижимость уже можно использовать по назначению и распоряжаться ею.

Об этом пишет dom.ria.

Операция представляет собой регистрацию декларации о готовности объекта к эксплуатации. Услуга предоставляется бесплатно.

Ввод объекта в эксплуатацию – завершающий этап, позволяющий впоследствии зарегистрировать право собственности на него в Госреестре имущественных прав.

Пока не пройдена процедура ввода в эксплуатацию, владелец не только не может пользоваться домом по закону, но у него не получится заключить договоры с местными коммунальными организациями о предоставлении услуг.

Даже если к зданию уже подведены коммуникации, они не будут запущены. Кроме того, на такой дом нельзя оформить право собственности. Это делается уже после ввода в эксплуатацию. А значит, продать недвижимость, оформить ее в наследство, использовать в качестве залога, обменять или провести какие-либо другие сделки также не получится.

По факту до момента ввода в эксплуатацию здание считается недостроем, и к нему применяются соответствующие положения.

Штрафы. При использовании дома, не введенного в эксплуатацию, предусмотрен штраф в размере 850 грн.

А в случае повторных нарушений он растет. Чтобы зарегистрировать декларацию о готовности частного дома к эксплуатации, на руках нужно иметь следующие документы: паспорт и код владельца и совладельцев участка; документ о праве собственности на землю; сообщение о начале строительства объекта. Это предварительный пакет бумаг. Кроме него также понадобится технический паспорт.

Как оформить. Этапы ввода частного дома в эксплуатацию:

подать документы государственному органу через Центр предоставления административных услуг ( ЦПАУ ) или через специальный онлайн-сервис. Рассмотренный порядок распространяется на частные дома со следующими характеристиками: площадь до 500 кв. м; наличие не более двух этажей кроме мансарды.

дом должен быть возведен на основании строительного паспорта.

Еще одно обязательное требование – начало работ должно быть зарегистрировано подачей уведомления. Согласно закону и инструкции Минрегиона для ввода частного дома в эксплуатацию нужно пройти следующие этапы: Оформление технического паспорта на объект. Закажите техпаспорт БТИ или у частного лицензированного специалиста.

Представитель компании проведет инвентаризацию объекта, проверит его на соответствие параметрам, указанным в строительном паспорте. На основе собранной информации, замеров он составит техпаспорт.

В документации будет показана информация о расположении дома, его основные технические характеристики, конфигурация, размеры. Ориентировочная стоимость услуги — от 1500 до 3500 грн. Она зависит от площади дома и расценок компании или индивидуального предпринимателя.

Регистрация права собственности. По факту, к этому этапу дом уже введен в эксплуатацию. Но чтобы стать его владельцем и иметь возможность распоряжаться имуществом, зарегистрировать там место жительства, заключать договоры о предоставлении коммунальных услуг, остается оформить документ о праве собственности. С этим вопросом обратитесь к государственному регистратору через ЦПАУ или к нотариусу, предоставив паспорт, код, документы о введении дома в эксплуатацию и присвоении почтового адреса.

Стоимость регистрации будет зависеть от срока проведения операции. Самый быстрый вариант — за 2 часа — обойдется в 10 510 грн.

Самый длительный занимает до 5 рабочих дней — у государственного регистратора стоит 210 грн.

Теперь дом введен в эксплуатацию, вы — его владелец и уже можете полноценно не только пользоваться этой недвижимостью, но и распоряжаться ею. Заключите договоры с коммунальными службами, они подключат коммуникации, подведенные к объекту.

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