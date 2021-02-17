Ввод частного дома в эксплуатацию: как оформить

Завершающий этап строительства частного дома — введение его в эксплуатацию. После этого недвижимость уже можно использовать по назначению и распоряжаться ею.
Об этом пишет dom.ria.
Операция представляет собой регистрацию декларации о готовности объекта к эксплуатации. Услуга предоставляется бесплатно.
Ввод объекта в эксплуатацию – завершающий этап, позволяющий впоследствии зарегистрировать право собственности на него в Госреестре имущественных прав.
Пока не пройдена процедура ввода в эксплуатацию, владелец не только не может пользоваться домом по закону, но у него не получится заключить договоры с местными коммунальными организациями о предоставлении услуг.
Даже если к зданию уже подведены коммуникации, они не будут запущены. Кроме того, на такой дом нельзя оформить право собственности. Это делается уже после ввода в эксплуатацию. А значит, продать недвижимость, оформить ее в наследство, использовать в качестве залога, обменять или провести какие-либо другие сделки также не получится.
По факту до момента ввода в эксплуатацию здание считается недостроем, и к нему применяются соответствующие положения.
Штрафы. При использовании дома, не введенного в эксплуатацию, предусмотрен штраф в размере 850 грн.
А в случае повторных нарушений он растет. Чтобы зарегистрировать декларацию о готовности частного дома к эксплуатации, на руках нужно иметь следующие документы: паспорт и код владельца и совладельцев участка; документ о праве собственности на землю; сообщение о начале строительства объекта. Это предварительный пакет бумаг. Кроме него также понадобится технический паспорт.
Как оформить. Этапы ввода частного дома в эксплуатацию:
Еще одно обязательное требование – начало работ должно быть зарегистрировано подачей уведомления. Согласно закону и инструкции Минрегиона для ввода частного дома в эксплуатацию нужно пройти следующие этапы: Оформление технического паспорта на объект. Закажите техпаспорт БТИ или у частного лицензированного специалиста.
Представитель компании проведет инвентаризацию объекта, проверит его на соответствие параметрам, указанным в строительном паспорте. На основе собранной информации, замеров он составит техпаспорт.
В документации будет показана информация о расположении дома, его основные технические характеристики, конфигурация, размеры. Ориентировочная стоимость услуги — от 1500 до 3500 грн. Она зависит от площади дома и расценок компании или индивидуального предпринимателя.
Регистрация права собственности. По факту, к этому этапу дом уже введен в эксплуатацию. Но чтобы стать его владельцем и иметь возможность распоряжаться имуществом, зарегистрировать там место жительства, заключать договоры о предоставлении коммунальных услуг, остается оформить документ о праве собственности. С этим вопросом обратитесь к государственному регистратору через ЦПАУ или к нотариусу, предоставив паспорт, код, документы о введении дома в эксплуатацию и присвоении почтового адреса.
Стоимость регистрации будет зависеть от срока проведения операции. Самый быстрый вариант — за 2 часа — обойдется в 10 510 грн.
Самый длительный занимает до 5 рабочих дней — у государственного регистратора стоит 210 грн.
Теперь дом введен в эксплуатацию, вы — его владелец и уже можете полноценно не только пользоваться этой недвижимостью, но и распоряжаться ею. Заключите договоры с коммунальными службами, они подключат коммуникации, подведенные к объекту.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Аналитик назвал следующую цель для цены bitcoinПозавчера, 01:57 - 5238 10
Как безвозмездно получить земельный участок (пошаговая инструкция)Вчера, 13:02 - 6463 8
Зеленский озвучил сроки вступления Украины в ЕСВчера, 11:01 - 2133 7
Внедорожник под названием «Украина» показали на тест-драйве (видео)Вчера, 04:35 - 6673 7
В Колумбии создали спрей, который на 100% защищает от коронавирусаВчера, 22:29 - 259 4
Как безвозмездно получить земельный участок (пошаговая инструкция)Вчера, 13:02 - 6463 8
Подарили квартиру: какие налоги нужно уплатитьВчера, 08:03 - 5370
Зеленский озвучил сроки вступления Украины в ЕСВчера, 11:01 - 2133 7
Bitcoin предрекли обвалВчера, 20:21 - 1791 1
Из-за карантина: В Буковеле на неделю закроют рестораныВчера, 08:46 - 1706 1
Марсоход NASA Perseverance сел на МарсеВчера, 10:04 - 249 1
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)17.02.2021, 10:15 - 166
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)16.02.2021, 12:16 - 420
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)15.02.2021, 14:06 - 1321 1
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)14.02.2021, 10:00 - 2101 1