Lada Niva Travel: фото в базовой комплектации

В Украине в прошлом месяце начались продажи внедорожника Lada Niva Travel, который можно считать своего рода преемником Chevrolet Niva. В Сети показали фотографии этой новинки в базовой комплектации.

У базовой Niva Travel частично окрашенный кузовной обвес и простые штампованные 15-дюймовые колесные диски. У более дорогих комплектаций некоторые элементы другие. Например, колесные диски 16-дюймовые легкосплавные, есть рейлинги на крыше, тонировка.

В целом обновленная Niva спереди довольно сильно напоминает японский кроссовер Toyota RAV4.

В базовой комплектации есть подушка безопасности водителя, ABS + BAS, EBD, гидроусилитель руля, регулировка рулевого колеса по высоте, центральный замок, электропривод и обогрев внешних зеркал, подсветка багажного отделения, запасное колесо и др.

В более дорогих комплектациях добавляется кондиционер, информационно-развлекательная система, камера заднего вида и другое.

Базовая комплектация стоит 353 280 гривен, комплектация Comfort — 368 000 гривен, а Luxe – от 412 160 гривен.