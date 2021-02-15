В Киеве тестируют экологический автобус из Беларуси

В ближайшие два дня на автобусных маршрутах № 24 и № 55 в Киеве будет работать электробус белорусского производства. Сейчас идет проверка его работы зимой при низких температурах. Его всего лишь тестируют, однако в Киеве со временем может появиться 20 таких электробусов. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Так, 11 февраля текущего года 78 депутатов дали согласие на реализацию проекта экологических инвестиций на приобретение автобусов с электрическими двигателями. Речь идет о том, что Киев планирует закупить 20 электробусов по Киотскому протоколу.

Киотские квоты, это те квоты, которые страны продают друг другу за право выбрасывать парниковые газы в атмосферу. Украина реализовала свои квоты Испании. Эти средства более 3 лет находятся на счетах Министерства экологии. И через сложную процедуру освоения, их не использовали. Сейчас есть 24 миллиона евро, которые планируют потратить на приобретение электробусов. Киев — один из городов, вместе с Запорожьем и Винницей, претендующих на эти средства. Столица претендует на 22% от суммы.

Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что сейчас речь идет именно о тестировании, а не о закупке указанной модели электробуса и именно у этого производителя.

По словам Густелева, стоимость одного автобуса белорусского производства стоит около 15 миллионов гривен. Закупки в городе происходят по результатам открытых конкурсных торгов. Чиновник также отметил, что в течение 2021−2023 годов запланировано постепенное внедрение электробусов на маршруты КП «Киевпастранс».