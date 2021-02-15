Последствия коронакризиса: глобальный долг превысил $280 трлн

В прошлом году глобальный долг вырос на $ 24 трлн и достиг $ 281 трлн. В отношении к мировому ВВП показатель увеличился на 35 п. п. — до 355% ВВП.
Об этом свидетельствуют данные Института международных финансов (IIF).
Читайте также: Какая сумма госдолга приходится на каждого украинца
К тому же накопленный в период пандемии глобальный долг существенно превышает показатели, сформировавшиеся во время финансового кризиса 2008−2009 годов.
К примеру, в 2008 году соотношение глобального долга к ВВП повысилось на 10 п. п., а в 2009 году — на 15 п. п. В частности, совокупный долг государств достиг 105% ВВП по сравнению с 88% ВВП — в 2019 году.
При этом долг развитых стран, которые пытались нивелировать последствия кризиса, вырос на $ 10,7 трлн. Стоит отметить, что в прошлом году только Швейцария смогла снизить госдолг в отношении к ВВП.
Совокупный долг частных нефинансовых компаний в 2020-м вырос до 165% ВВП. Годом ранее показатель был на уровне 124% ВВП.
К тому же в институте прогнозируют, что в 2021 году глобальный госдолг повысится еще на $ 10 трлн.
Также в организации отмечают, что ситуация с вакцинацией в разных странах проходит различными темпами. А такие сложности могут сдержать восстановление экономик, что будет способствовать накапливанию дополнительного долга.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Систему взимания налогов с отдельных видов дохода физлиц собираются упорядочить - законопроектВчера, 13:01 - 7511 28
ВР приняла закон о «налоге на Google» за основу: что он предлагаетВчера, 15:00 - 4462 11
«Тарифная комиссия» хочет тотального пересмотра коммунальных долговВчера, 15:30 - 1157 9
Проезд в маршрутках Киевской области подорожал: где и на сколькоВчера, 12:17 - 1086 6
В Украине впервые продают бывшую тюрьмуВчера, 10:45 - 488 5
Систему взимания налогов с отдельных видов дохода физлиц собираются упорядочить - законопроектВчера, 13:01 - 7511 28
ВР приняла закон о «налоге на Google» за основу: что он предлагаетВчера, 15:00 - 4462 11
Дальнобойщик нашел сокровище стоимостью 200 тысяч долларов (фото)Вчера, 17:40 - 3218
Сколько зарабатывают IT-специалисты в 2021 году (результаты опроса)Вчера, 14:00 - 2049
Разработан законопроект, который должен защитить инвесторов на рынке недвижимостиВчера, 16:00 - 1345 1
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)Вчера, 10:15 - 99
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)Позавчера, 12:16 - 296
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)15.02.2021, 14:06 - 1052
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)14.02.2021, 10:00 - 1791 1
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)12.02.2021, 12:10 - 929