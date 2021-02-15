Последствия коронакризиса: глобальный долг превысил $280 трлн

В прошлом году глобальный долг вырос на $ 24 трлн и достиг $ 281 трлн. В отношении к мировому ВВП показатель увеличился на 35 п. п. — до 355% ВВП.

Об этом свидетельствуют данные Института международных финансов (IIF).

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К тому же накопленный в период пандемии глобальный долг существенно превышает показатели, сформировавшиеся во время финансового кризиса 2008−2009 годов.

К примеру, в 2008 году соотношение глобального долга к ВВП повысилось на 10 п. п., а в 2009 году — на 15 п. п. В частности, совокупный долг государств достиг 105% ВВП по сравнению с 88% ВВП — в 2019 году.

При этом долг развитых стран, которые пытались нивелировать последствия кризиса, вырос на $ 10,7 трлн. Стоит отметить, что в прошлом году только Швейцария смогла снизить госдолг в отношении к ВВП.

Совокупный долг частных нефинансовых компаний в 2020-м вырос до 165% ВВП. Годом ранее показатель был на уровне 124% ВВП.

К тому же в институте прогнозируют, что в 2021 году глобальный госдолг повысится еще на $ 10 трлн.

Также в организации отмечают, что ситуация с вакцинацией в разных странах проходит различными темпами. А такие сложности могут сдержать восстановление экономик, что будет способствовать накапливанию дополнительного долга.