Пенсия для заробитчан в Украине: на что можно рассчитывать

Работая за границей, украинские заробитчане не имеют страхового стаж в Украине. Можно ли в таком случае ожидать украинскую пенсию?

Получить пенсию в Украине в 2021 году могут люди, которые достигли 60 лет и имеют страховой стаж не менее 28 лет, как сообщает Пенсионный фонд Украины. Если не хватает стажа, то в 63 года можно выйти на пенсию, имея стаж хотя бы 18 лет, а в 65 лет при наличии стажа в 15 лет.

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Чтобы получить пенсию в Украине, нужно получить стаж здесь, или в одной или нескольких странах из списка, с которыми Украина имеет договоренность. Это, в частности, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Венгрия, Молдова, Грузия, Азербайджан, Монголия и Румыния. Словом, большинство стран с постсоветского пространства. Такой перечень указан на сайте Министерства социальной политики.

Украинцам работа в этих странах просто засчитывается как страховой стаж здесь, в Украине. Причем на размер пенсии в Украине будет влиять размер зарплаты, которую украинец или украинка получали в России, Венгрии и т. д.

Однако есть ряд стран, в которых работникам работать значительно выгоднее, ведь у них есть шанс получить не только украинскую пенсию, но и польскую или чешскую, к примеру.

Как получить зарубежную пенсию. Украина заключила договоры по пропорциональному принципу с 9 странами Европы: Болгарией, Эстонией, Латвией, Литвой, Испанией, Чехией, Словакией, Португалией и Польшей.



По пропорциональному принципу — это когда каждая сторона выплачивает пропорционально за отработанное на ее территории время. Например, украинка проработала 10 лет в Польше и 18 лет в Украине — соответственно часть пенсии она будет получать украинскую, а часть — польскую.

Заробитчанам, которые работали в странах с территориальным принципом соглашений, нужно обратиться только в ПФУ. При этом необходимо предоставить паспорт, копию паспорта, идентификационный код, документы, справки с мест работы в Украине и за рубежом, иностранный номер социального страхования.

Если работали в стране с территориальным принципом соглашений, то нужно обращаться в орган социального страхования уже непосредственно в той стране в придачу.

Размер пенсии. Интересно, что в большинстве стран, с которыми Украина имеет договор о зачислении стажа, пенсии выше. Напомним, что с 1 декабря минимальная пенсия по возрасту в Украине возросла до 1 769 гривен, что было предусмотрено бюджетом-2021. С пенсиями у других странах можно ознакомиться на инфографике.

Справка Finance.ua: