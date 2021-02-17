0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

Пенсия для заробитчан в Украине: на что можно рассчитывать

Пенсия для заробитчан в Украине: на что можно рассчитывать

Работая за границей, украинские заробитчане не имеют страхового стаж в Украине. Можно ли в таком случае ожидать украинскую пенсию?

Получить пенсию в Украине в 2021 году могут люди, которые достигли 60 лет и имеют страховой стаж не менее 28 лет, как сообщает Пенсионный фонд Украины. Если не хватает стажа, то в 63 года можно выйти на пенсию, имея стаж хотя бы 18 лет, а в 65 лет при наличии стажа в 15 лет.

Читайте также: Изменены правила подтверждения трудового стажа для пенсии

Чтобы получить пенсию в Украине, нужно получить стаж здесь, или в одной или нескольких странах из списка, с которыми Украина имеет договоренность. Это, в частности, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Венгрия, Молдова, Грузия, Азербайджан, Монголия и Румыния. Словом, большинство стран с постсоветского пространства. Такой перечень указан на сайте Министерства социальной политики.

Украинцам работа в этих странах просто засчитывается как страховой стаж здесь, в Украине. Причем на размер пенсии в Украине будет влиять размер зарплаты, которую украинец или украинка получали в России, Венгрии и т. д.

Однако есть ряд стран, в которых работникам работать значительно выгоднее, ведь у них есть шанс получить не только украинскую пенсию, но и польскую или чешскую, к примеру.

Как получить зарубежную пенсию. Украина заключила договоры по пропорциональному принципу с 9 странами Европы: Болгарией, Эстонией, Латвией, Литвой, Испанией, Чехией, Словакией, Португалией и Польшей.

По пропорциональному принципу — это когда каждая сторона выплачивает пропорционально за отработанное на ее территории время. Например, украинка проработала 10 лет в Польше и 18 лет в Украине — соответственно часть пенсии она будет получать украинскую, а часть — польскую.

Заробитчанам, которые работали в странах с территориальным принципом соглашений, нужно обратиться только в ПФУ. При этом необходимо предоставить паспорт, копию паспорта, идентификационный код, документы, справки с мест работы в Украине и за рубежом, иностранный номер социального страхования.

Если работали в стране с территориальным принципом соглашений, то нужно обращаться в орган социального страхования уже непосредственно в той стране в придачу.

Размер пенсии. Интересно, что в большинстве стран, с которыми Украина имеет договор о зачислении стажа, пенсии выше. Напомним, что с 1 декабря минимальная пенсия по возрасту в Украине возросла до 1 769 гривен, что было предусмотрено бюджетом-2021. С пенсиями у других странах можно ознакомиться на инфографике.

Справка Finance.ua:

  • Изменены правила подтверждения трудового стажа для пенсии. Постановлением правления ПФУ «О внесении изменений в постановление правления Пенсионного фонда Украины от 10 ноября 2006 года № 18−1» от 12 ноября 2020 г. № 21−1 были внесены изменения в Порядок подтверждения периодов работы, которые засчитываются в трудовой стаж для назначения пенсии на льготных условиях или по выслуге лет. Нововведения вступили в силу 26 января 2021 г.

Как проверить свой страховой стаж. И докупить, если не хватает для пенсии

По материалам Телеканал новин 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.