Изменены правила подтверждения трудового стажа для пенсии (инфографика)

Постановлением правления ПФУ «О внесении изменений в постановление правления Пенсионного фонда Украины от 10 ноября 2006 года № 18-1» от 12 ноября 2020 г. № 21-1 были внесены изменения в Порядок подтверждения периодов работы, которые засчитываются в трудовой стаж для назначения пенсии на льготных условиях или за выслугу лет. Нововведения вступили в силу 26 января 2021 г.

Об этом пишет Кадровик.

Теперь этот Порядок определяет процедуру подтверждения периодов работы, которые засчитываются в стаж работы:

для назначения пенсии на льготных условиях или за выслугу лет, установленную для отдельной категории работников, в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации без определения правопреемника;

до 1 января 2004 года, если в трудовой книжке есть записи с исправлениями или недостоверные или неточные записи о периодах работы на предприятиях, в учреждениях, организациях (их правопреемники), находящихся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и городе Севастополе.

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Это распространяется на лиц, работавших: на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по списку № 1 и на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденных КМУ; на работах, дающих право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях; на должностях, дающих право на назначение пенсии за выслугу лет; в период до 01 января 2004 года на предприятиях, находящихся на временно оккупированной территории, и если в трудовой книжке есть записи с исправлением или недостоверные или неточные записи о периодах работы.

Подтверждение периодов работы, которые засчитываются в стаж работы для назначения пенсии на льготных условиях или за выслугу лет и периодов работы на предприятиях, находящихся на временно оккупированной территории, проводится комиссиями по вопросам подтверждения стажа работы, дающего право на назначение пенсии. Такие комиссии создаются при главных управлениях Пенсионного фонда Украины.

С заявлением о подтверждении стажа работы заявитель может обратиться в любой территориальный орган Пенсионного фонда независимо от территории обслуживания этого органа.

Справка Finance.ua:

В Украине в 2021 году на пенсию в 60 лет смогут выйти только те, у кого 28 лет стажа. Таким образом, минимальное требование увеличится еще на 12 месяцев. В связи с этим, в ПФУ посоветовали украинцам идти двумя путями для получения недостающих лет стажа.

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