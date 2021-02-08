0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 136 0

Изменены правила подтверждения трудового стажа для пенсии (инфографика)

Изменены правила подтверждения трудового стажа для пенсии (инфографика)

Постановлением правления ПФУ «О внесении изменений в постановление правления Пенсионного фонда Украины от 10 ноября 2006 года № 18-1» от 12 ноября 2020 г. № 21-1 были внесены изменения в Порядок подтверждения периодов работы, которые засчитываются в трудовой стаж для назначения пенсии на льготных условиях или за выслугу лет. Нововведения вступили в силу 26 января 2021 г.

Об этом пишет Кадровик.

Теперь этот Порядок определяет процедуру подтверждения периодов работы, которые засчитываются в стаж работы:

  • для назначения пенсии на льготных условиях или за выслугу лет, установленную для отдельной категории работников, в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации без определения правопреемника;
  • до 1 января 2004 года, если в трудовой книжке есть записи с исправлениями или недостоверные или неточные записи о периодах работы на предприятиях, в учреждениях, организациях (их правопреемники), находящихся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и городе Севастополе.

Читайте также: Пенсионный фонд назвал банки, которым украинцы доверили свои пенсии

Это распространяется на лиц, работавших: на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по списку № 1 и на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденных КМУ; на работах, дающих право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях; на должностях, дающих право на назначение пенсии за выслугу лет; в период до 01 января 2004 года на предприятиях, находящихся на временно оккупированной территории, и если в трудовой книжке есть записи с исправлением или недостоверные или неточные записи о периодах работы.

Как проверить свой страховой стаж. И докупить, если не хватает для пенсии

Подтверждение периодов работы, которые засчитываются в стаж работы для назначения пенсии на льготных условиях или за выслугу лет и периодов работы на предприятиях, находящихся на временно оккупированной территории, проводится комиссиями по вопросам подтверждения стажа работы, дающего право на назначение пенсии. Такие комиссии создаются при главных управлениях Пенсионного фонда Украины.

С заявлением о подтверждении стажа работы заявитель может обратиться в любой территориальный орган Пенсионного фонда независимо от территории обслуживания этого органа.

Справка Finance.ua:

  • В Украине в 2021 году на пенсию в 60 лет смогут выйти только те, у кого 28 лет стажа. Таким образом, минимальное требование увеличится еще на 12 месяцев. В связи с этим, в ПФУ посоветовали украинцам идти двумя путями для получения недостающих лет стажа.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.