Ученые создали пластырь, который мониторит физико-химические показатели организма

Американские исследователи создали первое гибкое переносное устройство, которое умеет мониторить сердечно-сосудистые сигналы, уровень сахара или антибиотиков, а также целый ряд других биохимических процессов организма.

Об этом сообщает New Atlas.

Новое устройство в виде тонкого слоя эластичных полимеров, которые крепятся к коже, представил исследовательский институт Калифорнийского университета. Устройство содержит датчик кровяного давления, химический сенсор, измеряющий уровень молочной кислоты, кофеина и алкоголя в поте, датчик уровня сахара в тканевых жидкостях.

Датчик давления посылает ультразвуковые сигналы через ткани тела, которые отражаются от артерий и создают эхо, которое сенсоры распознают и превратят в показания прибора. Химический датчик впрыскивает в кожу препараты, которые проникают в пот, а затем измеряет уровень этих веществ. Датчик глюкозы излучает слабый электрический ток для стимуляции тканевых жидкостей с той же целью.

Изобретение будет востребовано пациентами с гипертонией или диабетом, а также в палатах интенсивной терапии, где постоянно нужно мониторить жизненные показатели больных. Также ученые работают над новой версией устройства с еще большим количеством датчиков, и надеются сделать его беспроводным.