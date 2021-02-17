0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Ученые создали пластырь, который мониторит физико-химические показатели организма

Ученые создали пластырь, который мониторит физико-химические показатели организма

Американские исследователи создали первое гибкое переносное устройство, которое умеет мониторить сердечно-сосудистые сигналы, уровень сахара или антибиотиков, а также целый ряд других биохимических процессов организма.

Об этом сообщает New Atlas.

Новое устройство в виде тонкого слоя эластичных полимеров, которые крепятся к коже, представил исследовательский институт Калифорнийского университета. Устройство содержит датчик кровяного давления, химический сенсор, измеряющий уровень молочной кислоты, кофеина и алкоголя в поте, датчик уровня сахара в тканевых жидкостях.

Датчик давления посылает ультразвуковые сигналы через ткани тела, которые отражаются от артерий и создают эхо, которое сенсоры распознают и превратят в показания прибора. Химический датчик впрыскивает в кожу препараты, которые проникают в пот, а затем измеряет уровень этих веществ. Датчик глюкозы излучает слабый электрический ток для стимуляции тканевых жидкостей с той же целью.

Изобретение будет востребовано пациентами с гипертонией или диабетом, а также в палатах интенсивной терапии, где постоянно нужно мониторить жизненные показатели больных. Также ученые работают над новой версией устройства с еще большим количеством датчиков, и надеются сделать его беспроводным.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.