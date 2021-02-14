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Через ЦПАУ можно будет оформлять льготы и соцпомощь

Через ЦПАУ можно будет оформлять льготы и соцпомощь

Кабинет Министров актуализировал и дополнил новыми услугами социального характера перечень админуслуг органов исполнительной власти, которые предоставляются через центры предоставления административных услуг.

Соответствующее распоряжение члены правительства поддержали на заседании в среду, 17 февраля.

Что предлагают:

  • привести наименование и содержание административных услуг социального характера в соответствие с нормами действующего законодательства;
  • дополнить перечень услуг, предоставляемых через ЦПАУ, новыми административными услугами социального характера;
  • исключить административные услуги социального характера, предоставлять которые через ЦПАУ нет фактической возможности или которые не имеют четких правовых оснований в законах Украины.

Касательно каких услуг можно будет обратиться в ЦПАУ:

  • назначение льготы на приобретение топлива, в том числе жидкого, сжиженного баллонного газа для бытовых нужд,
  • назначение льготы на оплату жилья, коммунальных услуг,
  • назначение временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания или пребывания неизвестно,
  • назначение социальной помощи малообеспеченным семьям, назначение надбавки на уход за лицами с инвалидностью с детства и детьми с инвалидностью,
  • предоставление информации из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования,
  • назначение (перерасчет) пенсий, надбавок, повышений,
  • назначение компенсаций и помощи детям, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, детям с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы и их родителей, другие.

«Это продолжение нашей политики — государственные услуги должны быть удобными для граждан, а не для чиновников», — написал в своем Telegram-канале Денис Шмыгаль.

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По материалам Finance.UA
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