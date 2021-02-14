Через ЦПАУ можно будет оформлять льготы и соцпомощь

Кабинет Министров актуализировал и дополнил новыми услугами социального характера перечень админуслуг органов исполнительной власти, которые предоставляются через центры предоставления административных услуг.

Соответствующее распоряжение члены правительства поддержали на заседании в среду, 17 февраля.

Что предлагают:

привести наименование и содержание административных услуг социального характера в соответствие с нормами действующего законодательства;

дополнить перечень услуг, предоставляемых через ЦПАУ , новыми административными услугами социального характера;

, новыми административными услугами социального характера; исключить административные услуги социального характера, предоставлять которые через ЦПАУ нет фактической возможности или которые не имеют четких правовых оснований в законах Украины.

Касательно каких услуг можно будет обратиться в ЦПАУ:

назначение льготы на приобретение топлива, в том числе жидкого, сжиженного баллонного газа для бытовых нужд,

назначение льготы на оплату жилья, коммунальных услуг,

назначение временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания или пребывания неизвестно,

назначение социальной помощи малообеспеченным семьям, назначение надбавки на уход за лицами с инвалидностью с детства и детьми с инвалидностью,

предоставление информации из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования,

назначение (перерасчет) пенсий, надбавок, повышений,

назначение компенсаций и помощи детям, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, детям с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы и их родителей, другие.

«Это продолжение нашей политики — государственные услуги должны быть удобными для граждан, а не для чиновников», — написал в своем Telegram-канале Денис Шмыгаль.

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