Через ЦПАУ можно будет оформлять льготы и соцпомощь

Кабинет Министров актуализировал и дополнил новыми услугами социального характера перечень админуслуг органов исполнительной власти, которые предоставляются через центры предоставления административных услуг.
Соответствующее распоряжение члены правительства поддержали на заседании в среду, 17 февраля.
Что предлагают:
Касательно каких услуг можно будет обратиться в ЦПАУ:
«Это продолжение нашей политики — государственные услуги должны быть удобными для граждан, а не для чиновников», — написал в своем Telegram-канале Денис Шмыгаль.
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