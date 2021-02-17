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Ожидания украинцев в 2021 году (инфографика)

Ожидания украинцев в 2021 году (инфографика)

По результатам социологического опроса, проведённого компанией Research & Branding Group, 12% украинцев считают, что 2021 год станет удачным для страны.

Негативно настроены оказались целых 43% опрошенных. Все они отметили, что не ждут от 2021 года ничего хорошего. Этот показатель стал самым худшим со времен опроса, проведенного в 2012 году.

9% так и не смогли ответить, чего, по их мнению, стоит ожидать от 2021 года.

Ранее сообщалось, согласно данным опроса фонда «Демократические инициативы» и КМИС, украинцы имели преимущественно негативные ожидания относительно развития социально-экономической ситуации в стране в 2021 году. Лишь 15% считали, что в 2021 году гривна станет более стабильной, противоположного мнения придерживаются 75% респондентов.

Справка Finance.ua:

  • Украинцы имели преимущественно негативные ожидания относительно развития социально-экономической ситуации в стране в 2021 году. Лишь 15% считали, что в новом году гривна станет более стабильной, 25% ожидают роста благосостояния, 12% считают возможным уменьшение тарифов. По борьбе с пандемией мнения разделились, 45% украинцев считают, что эпидемия будет преодолена, 46% – что нет.

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По материалам Finance.UA
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