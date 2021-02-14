Продажа легковых авто в Европе по итогам января упала до рекордно низкого уровня

Рынок легковых автомобилей в Европе по итогам января 2021 года испытал рекордное падение.

Так, регистрации новых автомобилей упали на 24,0% от 956 447 единиц в январе 2020 году до 726 491 единицы этого года, что является самым низким показателем за январь за всю историю наблюдений.

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Отмечается, что причиной этого могут быть ограничения, связанные с COVID-19, которые продолжали оказывать сильное давление на продажи в Европейском Союзе. Кроме того, на многих рынках было на один рабочий день меньше, чем в январе 2020 года.

Почти все 27 рынков ЕС в прошлом месяце понесли двузначные убытки, включая три из четырех основных:

Испания пострадала больше всего (-51,5%),

за ней следуют Германия (-31,1%) и Италия (-14,0%);

с небольшим падением на 5,8% Франция показала лучшие результаты среди основных рынков;

Швеция (+22,5%) и Франция были единственными странами ЕС, которые не показали двухзначного снижения в январе.

Первое место среди стран по количеству регистраций новых легковых автомобилей сохранила за собой Германия — 169 754 авто. На втором месте Италия, где было зарегистрировано 134 001 авто. Замыкает лидирующую тройку Франция, где было реализовано 126 380 новых легковых автомобилей.

Что касается европейских производителей, то первую строку традиционно занимает VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 186 889 авто, одновременно падение составило 26,8% по сравнению с прошлогодним январем.

На втором месте Stellantis (образована в результате слияния FSA и PSA Group) с результатом 164 575 проданных автомобилей, что на 26,1% меньше показателя годичной давности. И третий результат в Renault Group — 74 132 (падение — 21,6%).