Продажа легковых авто в Европе по итогам января упала до рекордно низкого уровня

Рынок легковых автомобилей в Европе по итогам января 2021 года испытал рекордное падение.
Так, регистрации новых автомобилей упали на 24,0% от 956 447 единиц в январе 2020 году до 726 491 единицы этого года, что является самым низким показателем за январь за всю историю наблюдений.
Читайте также: Цифровые права в приложении «Дія» приравняли к бумажным
Отмечается, что причиной этого могут быть ограничения, связанные с COVID-19, которые продолжали оказывать сильное давление на продажи в Европейском Союзе. Кроме того, на многих рынках было на один рабочий день меньше, чем в январе 2020 года.
Почти все 27 рынков ЕС в прошлом месяце понесли двузначные убытки, включая три из четырех основных:
Первое место среди стран по количеству регистраций новых легковых автомобилей сохранила за собой Германия — 169 754 авто. На втором месте Италия, где было зарегистрировано 134 001 авто. Замыкает лидирующую тройку Франция, где было реализовано 126 380 новых легковых автомобилей.
Что касается европейских производителей, то первую строку традиционно занимает VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 186 889 авто, одновременно падение составило 26,8% по сравнению с прошлогодним январем.
На втором месте Stellantis (образована в результате слияния FSA и PSA Group) с результатом 164 575 проданных автомобилей, что на 26,1% меньше показателя годичной давности. И третий результат в Renault Group — 74 132 (падение — 21,6%).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Самозанятых лиц планируют заставить платить налоги - законопроект9 ч. назад - 4599 21
IT-отрасль может потерять 20-30% роста из-за отказа от ФЛП по новому законопроекту Кабмина — IT Ukraine13 ч. назад - 1579 11
Пенсии в Украине могут сократиться в 1,5 раза — МинсоцполитикиВчера, 21:03 - 3923 11
ВР приняла закон о «налоге на Google» за основу: что он предлагает7 ч. назад - 3068 7
Судью приговорили к шести годам заключения за взяткиВчера, 20:38 - 900 6
ТОП-20 самых популярных кроссоверов на вторичном рынке (инфографика)13 ч. назад - 13882 1
Самозанятых лиц планируют заставить платить налоги - законопроект9 ч. назад - 4599 21
ВР приняла закон о «налоге на Google» за основу: что он предлагает7 ч. назад - 3068 7
На что нужно обратить внимание, когда открываете счет в банке (инфографика)11 ч. назад - 1714
IT-отрасль может потерять 20-30% роста из-за отказа от ФЛП по новому законопроекту Кабмина — IT Ukraine13 ч. назад - 1579 11
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)12 ч. назад - 78
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)Вчера, 12:16 - 252
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)Позавчера, 14:06 - 985
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)14.02.2021, 10:00 - 1713
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)12.02.2021, 12:10 - 885