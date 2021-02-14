0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 131 0

Продажа легковых авто в Европе по итогам января упала до рекордно низкого уровня

Продажа легковых авто в Европе по итогам января упала до рекордно низкого уровня

Рынок легковых автомобилей в Европе по итогам января 2021 года испытал рекордное падение.

Так, регистрации новых автомобилей упали на 24,0% от 956 447 единиц в январе 2020 году до 726 491 единицы этого года, что является самым низким показателем за январь за всю историю наблюдений.

Читайте также: Цифровые права в приложении «Дія» приравняли к бумажным

Отмечается, что причиной этого могут быть ограничения, связанные с COVID-19, которые продолжали оказывать сильное давление на продажи в Европейском Союзе. Кроме того, на многих рынках было на один рабочий день меньше, чем в январе 2020 года.

Почти все 27 рынков ЕС в прошлом месяце понесли двузначные убытки, включая три из четырех основных:

  • Испания пострадала больше всего (-51,5%),
  • за ней следуют Германия (-31,1%) и Италия (-14,0%);
  • с небольшим падением на 5,8% Франция показала лучшие результаты среди основных рынков;
  • Швеция (+22,5%) и Франция были единственными странами ЕС, которые не показали двухзначного снижения в январе.

Первое место среди стран по количеству регистраций новых легковых автомобилей сохранила за собой Германия — 169 754 авто. На втором месте Италия, где было зарегистрировано 134 001 авто. Замыкает лидирующую тройку Франция, где было реализовано 126 380 новых легковых автомобилей.

Что касается европейских производителей, то первую строку традиционно занимает VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 186 889 авто, одновременно падение составило 26,8% по сравнению с прошлогодним январем.

На втором месте Stellantis (образована в результате слияния FSA и PSA Group) с результатом 164 575 проданных автомобилей, что на 26,1% меньше показателя годичной давности. И третий результат в Renault Group — 74 132 (падение — 21,6%).

Cервис оформления электронных полисов автогражданки 🚗

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.