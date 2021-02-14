Сколько зарабатывают IT-специалисты в 2021 году (результаты опроса)

Портал AIN.UA провел зарплатный опрос первой половины 2021 года.

Всего в опросе приняли участие 3116 респондентов. Большая часть из них — мужчины, преимущественно занятые в сфере Software Engineer (39%). Самая популярная профессия среди женщин — Marketing Manager (24,2%). Возрастная медиана составила 30 лет.

Какие зарплаты у специалистов:

Business:

наивысшая зарплатная медиана среди бизнес-специалистов у Product Owner и Product Manager — $ 2500;

Junior Marketing Manager — $ 535;

медианное вознаграждение у Affiliate и PPC находится на одном уровне — $ 1225. SEO зарабатывает на 10−15% меньше — медиана зарплаты составила $ 1000. При этом, максимальная зарплата среди респондентов, занятых в данных профессиях, у SEO — $ 5100;

находится на одном уровне — $ 1225. зарабатывает на 10−15% меньше — медиана зарплаты составила $ 1000. При этом, максимальная зарплата среди респондентов, занятых в данных профессиях, у — $ 5100; наименьшая медиана у Support/Call center — $ 800.



Инфографика: AIN.UA

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C-level:

больше всего получают General Manager и СТО . Зарплатной медианой в $ 5000 они превосходят медиану в $ 4000 у CEO ;

. Зарплатной медианой в $ 5000 они превосходят медиану в $ 4000 у ; наименьшая медиана из перечисленных у CMO — $ 2300. Они уступают CPO ($ 3400) и CIO ($ 3000). При этом, больше эти специалисты зарабатывают в продуктовых компаниях — $ 3700.

Special & Administration:

среди специалистов HR/Recruiter наибольшая медиана у HR Generalist — $ 1400. У Recruiter и HR — $ 1000;

занимаясь одновременно украинским и международным правом, юрист может зарабатывать больше, чем в случае работы в только одном из направлений. Медианная зарплата таких специалистов составила $ 2260 (только украинским — $ 900, только международным — $ 1800);

то же самое у финансовых менеджеров и бухгалтеров. Занимаясь международными финансовыми вопросами, можно зарабатывать $ 2050, международными и украинскими — $ 2000. В это время специалисты, работающие только в украинском сегменте, получают меньше — медиана $ 620.

Content:

больше всего зарабатывают специалисты 2D/3D Artist — профессия-эндемик отрасли разработки игр. Медиана их вознаграждения — $ 1500;

наименьшая медиана у Writer — $ 735, однако с опытом работы от 4 лет можно рассчитывать на зарплату в $ 1300;

Middle Graphic Designer зарабатывает на 30% меньше Middle UI/UX Designer (медиана $ 1000 против $ 1450 соответственно). А между Senior-уровнем в тех же профессиях — разница в 2 раза.

Development:

наибольшая медиана у Java Engineer — $ 3700;

высокую заработную плату также получают Ruby, Python и Swift Engineer — медиана составила $ 3500;

среди Senior меньше всего зарабатывают Unity-разработчики — $ 2500. Наименьшая медианная зарплата у C Engineer, независимо от уровня в компании — $ 1650;

также самые высокие зарплаты у Automation QA — $ 2675. Медиана у General QA почти вдвое выше, чем у Manual QA — $ 2600 против $ 1400 соответственно.

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