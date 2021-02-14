Сколько зарабатывают IT-специалисты в 2021 году (результаты опроса)

Портал AIN.UA провел зарплатный опрос первой половины 2021 года.
Всего в опросе приняли участие 3116 респондентов. Большая часть из них — мужчины, преимущественно занятые в сфере Software Engineer (39%). Самая популярная профессия среди женщин — Marketing Manager (24,2%). Возрастная медиана составила 30 лет.
Какие зарплаты у специалистов:
Business:
Инфографика: AIN.UA
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C-level:
Special & Administration:
Content:
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