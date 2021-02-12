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Рейтинг городов по удобству для работы и проживания ІТ-специалистов

Рейтинг городов по удобству для работы и проживания ІТ-специалистов

Наиболее удобны для работы и проживания ІТ-специалистов небольшие города на западе Украины — например, Ивано-Франковск, который возглавил рейтинг. Но для построения ІТ-карьеры, похоже, все-таки нужно жить в больших городах, а точнее — в Киеве.

Об этом говорят результаты исследования портала DOU.UA.

«На первые позиции в рейтинге вышли города среднего размера, потеснив города-миллионники. Крупные города имеют такие преимущества, как хорошее развитие ІТ-сферы, высокие зарплаты ІТ-специалистов, большое количество вакансий и ІТ-компаний, много профильных мероприятий. Также у них лучшие возможности для образования и лучшая медицина. Однако в других сферах заметно лучшие показатели имеют города среднего размера. Прежде всего это касается цен, в частности на недвижимость, удобства передвижения по городу, экологической ситуации и уровня преступности», — сказано в исследовании.

Доходы и возможности для карьеры в ІТ:

  • в этой категории как по статистическим данным, так и по опросу ІТ-специлиастов в топе три города — Киев, Харьков, Львов;
  • худшая ситуация с возможностями в ІТ в Кропивницком, Херсоне и Сумах.


Инфографика: DOU.UA

Стоимость жизни:

  • в этой категории Киев, безусловно, проигрывает другим украинским городам. За Киевом по стоимости жизни идут Одесса, Днепр и Львов;
  • самая низкая стоимость жизни в Хмельницком, Ивано-Франковске и Сумах. Для сравнения: стоимость однокомнатной квартиры в Киеве и Ивано-Франковске отличается почти втрое — $ 47 тыс. против $ 17 тыс.


Инфографика: DOU.UA

Города, которые обеспечивают своим жителям лучшие возможности для поездок в условиях пандемии: Киев, Харьков, Львов, Одесса. По мнению ІТ-специалистов, больше всего довольны транспортным сообщением жители Киева и Львова. Что касается удобства перемещения по городу, то с велоинфрастуктурой все плохо по всей Украине, кроме Винницы. В целом Винница в этой категории заняла первое место с высокими оценками по всем пунктам. Плохие дороги и пробки — проблема не только Киева, но и Черновцов, Одессы, Херсона и Львова.

Самым комфортным городом для проживания назвали Винницу. Киев в этой категории занял лишь 13-е место. Медицина лучшая в Киеве. А вот дальше идет Ивано-Франковск. В городе довольно высокие показатели по количеству врачей и больничных коек.


Таблица: DOU.UA

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По материалам Finance.UA
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