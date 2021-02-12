Рейтинг городов по удобству для работы и проживания ІТ-специалистов

Наиболее удобны для работы и проживания ІТ-специалистов небольшие города на западе Украины — например, Ивано-Франковск, который возглавил рейтинг. Но для построения ІТ-карьеры, похоже, все-таки нужно жить в больших городах, а точнее — в Киеве.
Об этом говорят результаты исследования портала DOU.UA.
«На первые позиции в рейтинге вышли города среднего размера, потеснив города-миллионники. Крупные города имеют такие преимущества, как хорошее развитие ІТ-сферы, высокие зарплаты ІТ-специалистов, большое количество вакансий и ІТ-компаний, много профильных мероприятий. Также у них лучшие возможности для образования и лучшая медицина. Однако в других сферах заметно лучшие показатели имеют города среднего размера. Прежде всего это касается цен, в частности на недвижимость, удобства передвижения по городу, экологической ситуации и уровня преступности», — сказано в исследовании.
Доходы и возможности для карьеры в ІТ:
Инфографика: DOU.UA
Стоимость жизни:
Инфографика: DOU.UA
Города, которые обеспечивают своим жителям лучшие возможности для поездок в условиях пандемии: Киев, Харьков, Львов, Одесса. По мнению ІТ-специалистов, больше всего довольны транспортным сообщением жители Киева и Львова. Что касается удобства перемещения по городу, то с велоинфрастуктурой все плохо по всей Украине, кроме Винницы. В целом Винница в этой категории заняла первое место с высокими оценками по всем пунктам. Плохие дороги и пробки — проблема не только Киева, но и Черновцов, Одессы, Херсона и Львова.
Самым комфортным городом для проживания назвали Винницу. Киев в этой категории занял лишь 13-е место. Медицина лучшая в Киеве. А вот дальше идет Ивано-Франковск. В городе довольно высокие показатели по количеству врачей и больничных коек.
Таблица: DOU.UA
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