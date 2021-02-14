В январе реестр коррупционеров пополнили почти 477 человек

На протяжении января Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло сведения о 477 лицах в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушениях (Реестр коррупционеров). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сведения были внесены по результатам обработки 1029 судебных решений, направленных Государственной судебной администрацией Украины.

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Среди лиц, попавших в реестр, 104 привлечены к уголовной и 375 — к административной ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Некоторые лица привлекались к ответственности по несколько раз.

К уголовной ответственности в январе привлечены:

2 депутата местных советов;

1 чиновник рядового и начальствующего состава Вооруженных Сил Украины и воинских формирований;

1 работник органов Государственной таможенной службы Украины или аттестованный в составе Гостаможслужбы;

1 чиновник органов или учреждений исполнения наказаний, следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы;

6 работников юридических лиц публичного права (это могут быть работники государственных учреждений, предприятий, организаций, осуществляющих административно-хозяйственные или организационно-распорядительные функции).

По уголовным правонарушениям в сентябре вынесены приговоры по фактам: предложение, обещание или дача взяток служащим (67 человек), а также принятие предложения взятки (10 человек).

К административной ответственности привлечены:

188 депутатов местных советов;

62 чиновника юридических лиц публичного права, которые не указаны в пункте 1 части первой статьи 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции»;

19 работников органов Национальной полиции или полицейских.

Среди административных нарушений: несвоевременная подача декларации (352 человека), нарушение требований по предотвращению конфликта интересов (18 человек).

Кроме того, в Реестр внесены сведения об 11 лицах, на которых наложены дисциплинарные взыскания за правонарушения, связанные с коррупцией.

Напомним, что в 2020 году суд привлек к ответственности за коррупцию 5131 человека.