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Украина должна отказаться от перекрестного субсидирования в энергетике — Копач

Украина должна отказаться от перекрестного субсидирования в энергетике — Копач

Для того чтобы Украина могла продолжить синхронизацию своей Объединенной энергосистемы с европейской энергетической сетью ENTSO-E, в стране должно быть прекращено перекрестное субсидирование в энергетике, основное бремя которого возложено на НАЭК «Энергоатом».

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сказал директор Секретариата европейского Энергетического Сообщества Янез Копач в ходе панельной дискуссии на Всеукраинском форуме «Украина 30. Платежка».

«Украина должна отказаться от перекрестного субсидирования в энергетике и исключить компенсацию ВИЭ из тарифа „Укрэнерго“», — отметил он.

Копач напомнил об обеспокоенности специалистов Секретариата Энергетического Сообщества перекрестным субсидированием в украинской энергетике, основное бремя которого возложено на НАЭК «Энергоатом».

По словам Копача, эксперты Сообщества убеждены, что действующий механизм ПСО несет значительные риски для надлежащего финансирования безопасной работы украинских АЭС. Эксперты подчеркивают необходимость перехода на финансовую модель ПСО для устранения перекрестного субсидирования.

Также, по его словам, компенсация производителям электроэнергии из ВИЭ не может осуществляться из тарифа с «Укрэнерго» на транспортировку электроэнергии.

По материалам УКРИНФОРМ
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