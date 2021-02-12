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Украина получила документы для регистрации вакцины Pfizer

Украина получила документы для регистрации вакцины Pfizer

Украина получила необходимые документы от компании Pfizer для регистрации ее COVID-вакцины и планирует провести разрешительные процедуры в течение следующих дней.

Об этом заявил во вторник во время онлайн-конференции, организованной Американо-Украинским Деловым советом, министр здравоохранения Украины Макcим Степанов.

Степанов заявил, что, по результатам последних переговоров с поставщиками вакцин, делать прививки в Украине начнут в конце текущей — в начале следующей недели.

«Я могу уверенно заявить, что мы начнем в феврале вакцинацию. Скорее всего, это будет или конец этой недели, или начало следующей», — отметил министр.

Он подчеркнул, что это результат последних переговоров, которые он «буквально утром провел с компанией-поставщиком».

Министр также заверил, что Украина «будет обеспечивать бесплатную вакцинацию для всех категорий населения, но в определенной очереди». В этой связи он отметил, что в первую очередь прививки будут получать медики, работающие с больными COVID-19. После них будет вакцинирован «весь без исключения» медицинский персонал в Украине, в том числе в частных медучреждениях.

По материалам УКРИНФОРМ
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