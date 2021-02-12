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Межбанк: валютные качели продолжились

Межбанк: валютные качели продолжились

Как мы прогнозировали в своем утреннем комментарии, межбанк понедельника был отдан на откуп спекулянтам и немногочисленным крупным игрокам. Поставка доллара на условиях ТОМ была неинтересна ни Нацбанку (он на рынке не появлялся), ни той части крупных продавцов, кто мог себе позволить переждать до завтра, если их не устраивал курс на торгах. А вот тех, кого из крупных продавцов или покупателей все же подпирало время, а также спекулянтов — это только простимулировало. Причем, в формате валютных качелей.

Вначале сыграли «на повышение», причем резкое. Уже стартовав с уровня 27,94/27,96 гривен за доллар (что было изначально выше закрытия прошлой пятницы 27,88/27,90) — часть клиентов поняли, что день будет непростой. На небольших сделках спекулянты быстро разогнали курс до 28,01/28,03 гривен к 11 часам.

Те покупатели, у кого были слабые нервы или кого припекало, были вынуждены покупать доллар в этих пределах, а те продавцы, кто все же решил рискнуть, вышли на межбанк со своими продажами в этих пределах коридора по курсу. Это частично ослабило давление на гривну и к 12 часам доллар чуть просел до 28,00/28,015 гривен. Кто хотел или кого все же окончательно припирало время, закрыли свои сделки в этот период и неслучайно справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 28,0133 гривны за доллар.

После 12 часов спекулятивный разогрев рынка начал стихать и участники рынка вдруг увидели, что особого спроса уже нет, а продавцы еще остались. Это привело к резкому провалу котировок до 27,86/27,885 гривен к обеду и до 27,85/27,87 гривен к 15 часам.

Перед обедом и после него закрывались уже те клиенты, у кого нервы оказались покрепче и уже они диктовали продавцам свои условия по курсу. Запросы по снижению котировок со стороны немногочисленных еще оставшихся покупателей только росли и к 16 часам курс просел до 27,79/27,815 гривен. В этот момент реальных сделок уже почти не осталось, а многие продавцы просто сняли свои продажи, не желая играть в этот момент уже в игру «на понижение».

В итоге, курс к концу дня замер на отметке 27,79/27,81 гривен за доллар, а завтрашний день с его аукционом Минфина Украины по размещению ОВГЗ и началом дней бюджетных платежей обещает быть снова очень интересным.

Главные события 15 февраля на валютном рынке:

  • При работе украинского межбанка на условиях ТОМ — доллар с утренних 27,94/27,96 вначале резко вырос до 28,01/28,03 гривен и выше, а затем также быстро обвалился до 27,79/27,81 к концу сессии.
  • НБУ не выходил на рынок.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 28,0133 гривен, а официальный на 16 февраля 2021 года установлен на отметке 27,9671 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,85 / 27,87
евро — 33,77 / 33,80

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2130 / 1,2132

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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