0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 81 0

Карантин в Украине намерены продлить

Карантин в Украине намерены продлить

В Кабинете министров планируют продлить карантин в Украине из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 до 30 апреля 2021 года.

Об этом со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения сообщает «РБК-Украина».

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что карантин в стране могут продлить до 30 апреля. При этом глава правительства отмечал, что данная дата вряд ли будет окончательной.

Напомним, в декабре 2020 года Кабмин продлил действие карантина в Украине из-за пандемии коронавируса до конца зимы. Согласно последнему постановлению правительства, карантин должен действовать до 28 февраля 2021 года.

Также сообщалось, что в зависимости от уровня эпидемической опасности регионы Украины будут отчитываться о рисках дальнейшего развития пандемии.

Кроме того, главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что Минздрав предложит новый «светофор» зон эпидемической безопасности.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 22 января сообщил, что в результате комплекса карантинных действий Украине удалось сбить волну коронавируса на ее начальной стадии.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.