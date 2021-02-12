Карантин в Украине намерены продлить

В Кабинете министров планируют продлить карантин в Украине из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 до 30 апреля 2021 года.

Об этом со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения сообщает «РБК-Украина».

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что карантин в стране могут продлить до 30 апреля. При этом глава правительства отмечал, что данная дата вряд ли будет окончательной.

Напомним, в декабре 2020 года Кабмин продлил действие карантина в Украине из-за пандемии коронавируса до конца зимы. Согласно последнему постановлению правительства, карантин должен действовать до 28 февраля 2021 года.

Также сообщалось, что в зависимости от уровня эпидемической опасности регионы Украины будут отчитываться о рисках дальнейшего развития пандемии.

Кроме того, главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что Минздрав предложит новый «светофор» зон эпидемической безопасности.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 22 января сообщил, что в результате комплекса карантинных действий Украине удалось сбить волну коронавируса на ее начальной стадии.