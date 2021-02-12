МАУ начала продавать билеты на воздушную экскурсию над Киевом, Припятью (видео, стоимость)

Украинская авиакомпания «Международные авиалинии Украины» запустила воздушную экскурсию «Полет над Киевом — мир глазами пилота», в ходе которой можно будет увидеть с высоты птичьего полета Киев, Днепр, Чернобыльскую зону и Гостомель, где базируется Ан-225 «Мрия».

«Хотели бы увидеть Киев с высоты птичьего полета? А может, мечтали увидеть самый большой в мире самолет из иллюминатора? Приглашаем вас на уникальный рейс в необычное место над облаками — самолет МАУ с необычными сопровождающими — пилотами!

Время полета на самолете Embraer 195 составит 1 час 10 минут, стоимость экскурсии с питанием — 2660 грн ($ 95).

После полета предусмотрен обзор воздушного судна Boeing 777, вопросы пилотам, фото на память с пилотом в кабине летного экипажа и розыгрыш ценных подарков от МАУ.

Взлет запланирован на воскресенье 7 марта 2021 года.

Воспользуйтесь возможностью полетать на Embraer 195 над Киевом на высоте 900 метров над уровнем Днепра, побывать на Boeing 777, сфотографироваться в кабине летного экипажа и сделать селфи с пилотом, задать вопросы, которые всегда вас интересовали, и узнать от профессионалов интересные факты, о которых вы раньше даже не догадывались!

Какими тайнами окутана работа пилота? Правда ли, что всю работу в полете выполняет автопилот? Можно ли лететь без двигателей? Что такое турбулентность и стоит ли ее бояться? А еще много секретов и лайфхаков для тех, кто боится летать!"