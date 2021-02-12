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МАУ начала продавать билеты на воздушную экскурсию над Киевом, Припятью (видео, стоимость)

МАУ начала продавать билеты на воздушную экскурсию над Киевом, Припятью (видео, стоимость)

Украинская авиакомпания «Международные авиалинии Украины» запустила воздушную экскурсию «Полет над Киевом — мир глазами пилота», в ходе которой можно будет увидеть с высоты птичьего полета Киев, Днепр, Чернобыльскую зону и Гостомель, где базируется Ан-225 «Мрия».

«Хотели бы увидеть Киев с высоты птичьего полета? А может, мечтали увидеть самый большой в мире самолет из иллюминатора? Приглашаем вас на уникальный рейс в необычное место над облаками — самолет МАУ с необычными сопровождающими — пилотами!

Время полета на самолете Embraer 195 составит 1 час 10 минут, стоимость экскурсии с питанием — 2660 грн ($ 95).

После полета предусмотрен обзор воздушного судна Boeing 777, вопросы пилотам, фото на память с пилотом в кабине летного экипажа и розыгрыш ценных подарков от МАУ.

Взлет запланирован на воскресенье 7 марта 2021 года.

Воспользуйтесь возможностью полетать на Embraer 195 над Киевом на высоте 900 метров над уровнем Днепра, побывать на Boeing 777, сфотографироваться в кабине летного экипажа и сделать селфи с пилотом, задать вопросы, которые всегда вас интересовали, и узнать от профессионалов интересные факты, о которых вы раньше даже не догадывались!

Какими тайнами окутана работа пилота? Правда ли, что всю работу в полете выполняет автопилот? Можно ли лететь без двигателей? Что такое турбулентность и стоит ли ее бояться? А еще много секретов и лайфхаков для тех, кто боится летать!"

По материалам ITC.ua
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