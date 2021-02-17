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В Минцифре рассказали, сколько украинцев впервые получили 4G-интернет в 2021 году

В Минцифре рассказали, сколько украинцев впервые получили 4G-интернет в 2021 году

За январь 2021 года мобильные операторы подключили к высокоскоростному мобильному интернету 2383 населенных пункта. Из них в 543 городах и селах, где проживают около 117,4 тыс. украинцев, 4G появился впервые.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Как сказано в сообщении, сейчас скоростной мобильный интернет имеется в 22 тыс. населенных пунктов.

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«Цель Министерства цифровой трансформации — обеспечить 95% людей доступом к интернету. Сегодня доступ к интернету имеют около 70% украинцев», — сообщают в пресс-службе министерства.

Благодаря реализации проекта LTE900, который стартовал в июле 2020 года, свыше 7 млн украинцев, проживающих в 11,8 тыс. населенных пунктов, получили 4G. При этом более 2 млн украинцев в 5,6 тыс. городов и сел получили 4G впервые.

По материалам Finance.UA
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