Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3−1,1%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,77 до 27,84 грн (+0,3%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 27,64/27,66 до 27,94/27,96 (+1,1%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,64/27,86 до 27,82/28,07 (+0,7%/+0,8%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,8% до 0,9% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, причина разворота гривны от укрепления к снижению — завершившийся неудачей раунд переговоров с МВФ.

«Украина не смогла выполнить ни одно из взятых на себя обязательств. Речь идет и о сохранившихся льготах при оплате населением газа, и об отсутствии прогресса в борьбе с коррупцией. Новый раунд переговоров может начаться не раньше марта, и, соответственно, новые транши кредита, при самом благоприятном исходе, могут прийти не раньше лета», — говорит Иосуб.

На начавшейся неделе эксперт ожидает рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,2 грн, а наличный доллар в банках — вблизи 28,0/28,3 грн.

Как отмечает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, НБУ за прошлую неделю купил на межбанке 110 млн долларов, так что ресурсов на борьбу с «паническими» настроениями вполне хватит. Показательной будет реакция нерезидентов на завтрашнее размещение ОВГЗ.

«Если они примут участие в нем и не будут распродавать эти бумаги на вторичном рынке, то существенного снижения курса национальной валюты к евро и доллару США я не ожидаю. В противном случае повторится ситуация осени прошлого года, когда нерезиденты спровоцировали падение гривны до минимумов двухлетней давности, — подчеркивает Гойлов. — Если говорить о валютных поступления в Украину, то аграрии на фоне роста мировых цен на их продукцию еще порадуют нас своими успехами. Гастарбайтеры, полагаю, тоже переведут в нашу страну валюты больше, чем в прошлом году. По данным НБУ, в непростом 2020 году этот показатель вырос на 1,65% по отношению к 2019 году — до 12,12 млрд долларов США».

По прогнозам аналитика, серьезные проблемы возникнут ближе к сентябрю, когда Украина должна будет погасить более 2 млрд долларов по внешним долгам. Если МВФ не придет на помощь, то мы увидим снижение международных резервов нашей страны и ослабление гривны.

На текущей неделе по курсу доллара США против гривны Гойлов ожидает, что торги пройдут в диапазоне 27,85−27,98. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 33,95.