0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 88 0

Комитет поддержал законопроект об индустриальных парках

Комитет поддержал законопроект об индустриальных парках

Комитет по вопросам интеграции в Европейский Союз предоставил положительные выводы относительно соответствия двух законопроектов, предусматривающих создание и стимулирование деятельности индустриальных парков.

Об этом сообщается в Facebook ВРУ.

В частности, речь идет о проекте Закона № 4416, предусматривающий облегчение механизма доступа к участию в указанных парках, введение дополнительных стимулов, таких как кредитование и государственные инвестиции в их инфраструктуру.

“Комитет в своем выводе по проекту № 4416 констатирует, что по своей целью он не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции, но требует заключения Антимонопольного комитета Украины относительно влияния на конкуренцию”, – говорится в сообщении.

Аналогичный вывод получил и альтернативный законопроект о внесении изменений в Закон Украины “Об индустриальных парках”, направленный на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов для таких парков (№ 4416-1).

Кабмин на заседании 3 февраля одобрил законопроект по совершенствованию функционирования индустриальных парков, которым ужесточаются требования и определяются механизмы их финансирования.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.