Комитет поддержал законопроект об индустриальных парках

Комитет по вопросам интеграции в Европейский Союз предоставил положительные выводы относительно соответствия двух законопроектов, предусматривающих создание и стимулирование деятельности индустриальных парков.

Об этом сообщается в Facebook ВРУ.

В частности, речь идет о проекте Закона № 4416, предусматривающий облегчение механизма доступа к участию в указанных парках, введение дополнительных стимулов, таких как кредитование и государственные инвестиции в их инфраструктуру.

“Комитет в своем выводе по проекту № 4416 констатирует, что по своей целью он не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции, но требует заключения Антимонопольного комитета Украины относительно влияния на конкуренцию”, – говорится в сообщении.

Аналогичный вывод получил и альтернативный законопроект о внесении изменений в Закон Украины “Об индустриальных парках”, направленный на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов для таких парков (№ 4416-1).

Кабмин на заседании 3 февраля одобрил законопроект по совершенствованию функционирования индустриальных парков, которым ужесточаются требования и определяются механизмы их финансирования.