Межбанк: пятница поддержала традиции этой недели

Пятница на валютном рынке поддержала традиции этой недели и не дала скучать никому. В целом, позитива для гривны оказалось мало — доллар и евро снова подорожали. Доллар — с 27,78/27,80 до 27,88/27,90 гривен, а евро — с 33,65/33,68 до 33,72/33,74 гривен к концу сессии. А несколько последних и явно спекулятивных сделок по доллару прошли и по курсу 27,95 гривен. При общей тенденции к постепенному росту котировок добавилась и «странная игра» Ситибанка. Точнее, ничего странного в ней не было, а по факту была игра «на повышение». Если все последние дни «возмутителем» спокойствия по курсу доллара был НБУ с его интервенциями по скупке доллара и таким образом постепенном укреплении его позиций, то сегодня регулятора не было, но зато во всю поработал Ситибанк. Несмотря на тенденцию роста курса — видимо ее не хватало профессиональным спекулянтам и они решили «подогреть» рынок.

В итоге, вначале курс рос достаточно спокойными темпами и Ситибанк даже порционно продавал доллар. Но затем, видимо задачи поменялись и тот же Ситибанк вышел с демонстративно крупной покупкой, хотя обычно он не «светит» весь объем операции, но тут вдруг решил его показать. Сколько реально купил — коммерческая тайна, но это дало возможность уже на малообъемном вечернем рынке спекулянтам окончательно сыграть «на повышение» с целью в 27,90 и выше. Такая ситуация полностью устроила как экспортеров, так и спекулянтов. Устраивает она и тех нерезидентов, кто хочет купить гривневые облигации на предстоящем аукционе Минфина 16 февраля и заводит под это валюту. Да и Нацбанк, видимо, тоже не против ослабления позиций гривны перед периодом бюджетных расчетов.

Ход торгов:

С самого утра спрос превышал предложение и к 11:00 курс вырос с утренних 27,78/27,80 гривен до 27,82/27,84 гривен, а к 12 часам — до 27,84/27,86 гривен. К обеду ситуация не особо изменилась и доллар дорос до отметки 27,845/27,865.

До обеда на межбанке «засветился» и Ситибанк с продажей доллара, что частично удержало курс от проседания.

Но после обеда расклад спроса и предложения начал быстро меняться, опять же в основном из-за Ситибанка. Он вышел с большой покупкой и уже к 15 часам курс вырос до 27,86/27,88 гривен, а затем спекулянты его быстро догнали до уровня 27,87/27,89 к 16 часам и до 27,88/27,90 к концу сессии. Некоторые, явно спекулятивные сделки проходили и по котировкам до 27,95 гривен за доллар.

Главные события 12 февраля на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,78/27,80 вырос до 27,88/27,90 гривен к концу сессии.

НБУ не выходил на рынок.

не выходил на рынок. Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,8307 гривен, а официальный на 15 февраля 2021 года установлен на отметке 27,844 гривны за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,77 / 27,90

евро — 33,71 / 33,73

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2116 / 1,2117

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