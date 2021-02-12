К 2024 году количество IT-специалистов в Украине возрастет на 23% — исследование

В ближайшие годы количество выпускников-бакалавров IT-специальностей в украинских вузах вырастет – в 2024 году диплом бакалавра получат более 20 тысяч человек в сфере IT, это на 23% больше, чем в 2020 году.
Об этом свидетельствуют результаты “Анализа ІТ-образования в вузах Украины”, который разработали эксперты Офиса эффективного регулирования BRDO.
Ежегодно спрос на новых ІТ-специалистов в Украине составляет 30-50 тысяч человек.
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Инфографика: BRDO
Сценарий “динамичного роста”:
Сценарий “сдержанного роста”:
Сценарий “замедленного роста”:
“Таким образом, система формального высшего образования пока не удовлетворяет спрос рынка на IT-специалистов и, очевидно, не сможет этого достичь в будущем. Переквалификация и неформальное образование специалистов других отраслей, а также иммиграция IT-специалистов и привлечение иностранцев дистанционно – не менее важные “точки роста” для человеческого капитала IT-отрасли, которые находятся вне формального образования”, – отметил Игорь Самоходский, руководитель сектора ИСТ BRDO.
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