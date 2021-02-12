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К 2024 году количество IT-специалистов в Украине возрастет на 23% — исследование

К 2024 году количество IT-специалистов в Украине возрастет на 23% — исследование

В ближайшие годы количество выпускников-бакалавров IT-специальностей в украинских вузах вырастет – в 2024 году диплом бакалавра получат более 20 тысяч человек в сфере IT, это на 23% больше, чем в 2020 году.

Об этом свидетельствуют результаты “Анализа ІТ-образования в вузах Украины”, который разработали эксперты Офиса эффективного регулирования BRDO.

Ежегодно спрос на новых ІТ-специалистов в Украине составляет 30-50 тысяч человек.

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Инфографика: BRDO

Сценарий “динамичного роста”:

  • доля поступающих на ІТ-специальности продолжит рост текущими темпами до 16,1% в 2026 г.;
  • соответственно, в 2030 году можно будет ожидать выпуска 37 400 новых специалистов, что примерно соответствует текущему реальному изменению количества специалистов на рынке.

Сценарий “сдержанного роста”:

  • доля поступающих на ІТ-специальности останется на том же уровне, что и сейчас – 12%;
  • по этому сценарию в 2030 году можно ожидать выпуска 27 800 новых специалистов. Рост количества выпускников по этому сценарию достигается только за счет демографических изменений.

Сценарий “замедленного роста”:

  • доля поступающих на ІТ-специальности постепенно уменьшаться до 10% в 2026 г;
  • соответственно, в 2030 году можно ожидать выпуска 23 200 тысяч новых специалистов.

“Таким образом, система формального высшего образования пока не удовлетворяет спрос рынка на IT-специалистов и, очевидно, не сможет этого достичь в будущем. Переквалификация и неформальное образование специалистов других отраслей, а также иммиграция IT-специалистов и привлечение иностранцев дистанционно – не менее важные “точки роста” для человеческого капитала IT-отрасли, которые находятся вне формального образования”, – отметил Игорь Самоходский, руководитель сектора ИСТ BRDO.

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По материалам Finance.UA
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