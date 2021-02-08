Украина в шаге от старта COVID-вакцинации: что нужно знать

Вакцинация от коронавируса в Украине должна начаться на следующей неделе сразу после поступления вакцины. Минздрав ожидает ее 15 февраля. Прививки будут делать по национальному плану в несколько этапов, но некоторым категориям граждан иммунизацию отсрочат.

Кто получит первый укол. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что для первого укола от коронавируса в Украине не будут привлекать известных лиц или политических деятелей, как это сделали в некоторых странах, а привьют кого-то из медиков.

Согласно плану иммунизации, на 1-м этапе прививку сделают украинцам, которые принимают непосредственное участие в борьбе с пандемией и имеют самый высокий риск заразиться:

работники стационарных отделений с COVID -больными;

мобильные бригады по вакцинации;

сотрудники лабораторий по исследованию биоматериала на коронавирус;

бригады экстренной медицинской помощи;

постояльцы и персонал заведений длительного ухода (интернаты, дома престарелых).

Также в феврале стартует вакцинация военнослужащих в зоне ООС в Донецкой и Луганской областях. В Минобороны сообщили, что к приоритетной группе относятся военные, которые вскоре планируются на ротацию, военнослужащие, участвующие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также медперсонал ВСУ.

Первый этап иммунизации охватывает около 370 тысяч украинцев. Затем вакцинируют приоритетные группы риска по возрасту, профессии или по состоянию здоровья.

Будут ли вакцинировать переболевших. Украинцы, которые переболели коронавирусом, имеют право на получение прививки спустя 6 месяцев после выздоровления. Минздрав рекомендовал отсрочить иммунизацию данной категории населения.

Однако, по желанию человека, прививку можно будет сделать раньше полугодового периода при наличии достаточного количества доз вакцины для приоритетной группы, к которой он относится.

Какую вакцину Украина получит первой. По заявлению главы Минздрава Максима Степанова, вакцина должна поступить в Украину 15 февраля. Ожидается поставка препаратов Pfizer и AstraZeneca.