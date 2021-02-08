«Спящим» ФЛП продлили срок списания ЕСВ: кто может воспользоваться

До 1 марта 2021 года «спящим» ФЛП продлен срок списания ЕСВ.

Об этом сообщают в Главном управлении ГНС в Луганской области.

Тем, кто уже обратился с заявлением в ГНС, будет проведено списание этих сумм автоматически, а остальные имеют право подать заявление до 1 марта 2021 года.

ФЛП с датой ликвидации с 1 января 2017 года по 3 июня 2020 также имеют право на списание ЕСВ.

Круг субъектов, имеющих право на такое списание, не меняется: это физические лица — предприниматели (кроме физических лиц — предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения) и лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность. Однако устанавливается новый период, в течение которого такие плательщики могут обратиться за списанием — это можно сделать до 1 марта 2021 года.

Те, кто по каким-либо причинам не смог обратиться в ГНС за списанием или выполнить необходимые для этого условия в срок, установленный Законом № 786 (который истек 31 августа 2020 года), смогут это сделать до 1 марта 2021 года.

Более того, Закон № 1072 урегулировал вопрос списания недоимки по единому взносу тех плательщиков, которые обратились с заявлениями о списании на основании Законов № 592 и № 786 в срок до 31 августа 2020 года, но их деятельность как субъектов предпринимательской деятельности на момент обращения уже была приостановлена ​​в период с 1 января 2017 года по 3 июня 2020 года.

Таким плательщикам не нужно обращаться с заявлением повторно, контролирующие органы проведут списание на основании документов, представленных ранее.

Все другие субъекты (которые не обращались ранее, или которым было отказано в списании из-за несоблюдения требований к обязательным документам, необходимым для списания в соответствии с Законом) могут обратиться в контролирующие органы в порядке, описанном ниже.

Подлежат списанию неуплаченные по состоянию на 1 декабря 2020 г. суммы недоимки, начисленные физическим лицам — предпринимателям (кроме физических лиц — предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения) и лицам, которые ведут независимую профессиональную деятельность, за период с 1 января 2017 года до 1 декабря 2020 года, а также штрафы и пеня, начисленные на эти суммы недоимки, в случае если соблюдены следующие условия. Больше — здесь.