МАУ в два раза сократила расписание на летний сезон 2021

МАУ в два раза сократила летнее расписание 2021 года, исходя из новых условий рынка, и оставила в нем 20 международных маршрутов. Изначально авиаперевозчик рассчитывал летать по 43 международным направлениям, пишет avianews.

Обновленная сеть включает только среднемагистральные рейсы — почти все из Киева и только один из регионального аэропорта Украины.

В новом сезоне 2021 года МАУ не планирует совершать полеты на дальние расстояния в Нью-Йорк, Торонто, Дели, как это было до карантина.

Внутренняя сеть: рейсы из Киева в Херсон, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Ивано-Франковск и Запорожье. Полеты в эти города МАУ будет выполнять совместно с «Розой Ветров».

Международная сеть МАУ в летнем сезоне 2021 года будет включать следующие маршруты:

Киев-Амстердам, Киев-Лондон (Гатвик), Киев-Лондон (Хитроу), Киев-Париж, Киев-Дубай, Киев-Вильнюс, Киев-Милан, Киев-Барселона, Киев-Каир, Киев-Ларнака, Киев-Мюнхен, Киев-Женева, Киев-Тбилиси, Киев-Баку, Киев-Ереван, Киев-Стамбул, Одесса-Стамбул, Киев-Тель-Авив, Киев-Прага, Киев-Кишинев.

Справка Finance.ua: