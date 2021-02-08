МАУ в два раза сократила расписание на летний сезон 2021

МАУ в два раза сократила летнее расписание 2021 года, исходя из новых условий рынка, и оставила в нем 20 международных маршрутов. Изначально авиаперевозчик рассчитывал летать по 43 международным направлениям, пишет avianews.
Обновленная сеть включает только среднемагистральные рейсы — почти все из Киева и только один из регионального аэропорта Украины.
В новом сезоне 2021 года МАУ не планирует совершать полеты на дальние расстояния в Нью-Йорк, Торонто, Дели, как это было до карантина.
Внутренняя сеть: рейсы из Киева в Херсон, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Ивано-Франковск и Запорожье. Полеты в эти города МАУ будет выполнять совместно с «Розой Ветров».
Международная сеть МАУ в летнем сезоне 2021 года будет включать следующие маршруты:
Киев-Амстердам, Киев-Лондон (Гатвик), Киев-Лондон (Хитроу), Киев-Париж, Киев-Дубай, Киев-Вильнюс, Киев-Милан, Киев-Барселона, Киев-Каир, Киев-Ларнака, Киев-Мюнхен, Киев-Женева, Киев-Тбилиси, Киев-Баку, Киев-Ереван, Киев-Стамбул, Одесса-Стамбул, Киев-Тель-Авив, Киев-Прага, Киев-Кишинев.
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