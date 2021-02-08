Инфляция в Венесуэле в 2020 году составила 3000% — Центробанк

Венесуэла закончила 2020 год с инфляцией почти в 3000%.

Об этом со ссылкой на данные Центробанка страны сообщает сообщил Barron`s.

Богатая нефтью страна погрязла в худшем экономическом кризисе в своей современной истории и седьмой год подряд переживает рецессию.

Венесуэльцы испытывают острую нехватку продуктов питания и медикаментов и даже таких предметов первой необходимости, как мыло и туалетная бумага.

По данным банка, инфляция на 2019 год составила 9585%.

Напомним, в декабре прошлого года глава Венесуэлы Николас Мадуро восстановил контроль над парламентом страны. Партийный блок во главе с Мадуро получил на выборах почти 68% голосов.