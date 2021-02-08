0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 249 0

Пенсионный фонд назвал банки, которым украинцы доверили свои пенсии (инфографика)

Пенсионный фонд назвал банки, которым украинцы доверили свои пенсии (инфографика)

По состоянию на начало февраля 7,62 млн пенсионеров получают пенсии в банках. Среди лидеров — ПриватБанк, затем идет Ощадбанк, и на третьем месте Райффайзен Банк Аваль.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Читайте также: Хронология дефицита пенсионной системы 2007-2020 гг.

Распределение банков, уполномоченных на проведение пенсионных выплат, по численности пенсионеров по состоянию на 1 февраля 2021 года (см. инфографику). На другие финучреждения приходится 6% (460 тыс. получателей.)

Инфографика Пенсионного фонда

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная сообщала, что накопительная пенсионная система в 2021 году вряд ли запустится. Лазебная считает, что вопрос не в том, чтобы создать только обязательную накопительную систему. Речь идет о балансе двух систем, который нивелирует риски. Накопительная система независима от демографии, но подвергается финансовым рискам, солидарная — наоборот, поэтому самые стойкие в мире пенсионные системы, которые имеют обе эти составляющие.

Читайте также: Кому из пенсионеров дадут прибавку в 500 гривен

Напомним, что на конец 2020 года дефицит Пенсионного фонда Украины превысил 18 млрд гривен. Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-ноябрь 2020 года составили 416,9 млрд гривен, расходы — 435,3 млрд гривен.


Инфографика Пенсионного фонда

Справка Finance.ua:

  • В Украине с 1 апреля 2021 года повысят пенсионный возраст для женщин. Нововведение коснется тех украинок, которые в этом году будут выходить на заслуженный отдых. По старым правилам получить выплату смогут: женщины, родившиеся с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961 года. В 60 лет в 2021 году на пенсию выйдут: женщины, родившиеся с 1 апреля 1961 года.
  • В 2020 году Пенсионный фонд перечислил более 3 миллионов евро пенсий за границу. Речь идет о «заграничных» пенсиях: если украинец официально работал в одном из иностранных государств, то может зачислить этот трудовой стаж так, как будто получил его в Украине. Для этого заключались межгосударственные договоры — соглашения о социальном обеспечении.

Как накопить себе на пенсию 👛

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Пенсионный фонд
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.