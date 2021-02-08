Пенсионный фонд назвал банки, которым украинцы доверили свои пенсии (инфографика)

По состоянию на начало февраля 7,62 млн пенсионеров получают пенсии в банках. Среди лидеров — ПриватБанк, затем идет Ощадбанк, и на третьем месте Райффайзен Банк Аваль.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

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Распределение банков, уполномоченных на проведение пенсионных выплат, по численности пенсионеров по состоянию на 1 февраля 2021 года (см. инфографику). На другие финучреждения приходится 6% (460 тыс. получателей.)

Инфографика Пенсионного фонда

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная сообщала, что накопительная пенсионная система в 2021 году вряд ли запустится. Лазебная считает, что вопрос не в том, чтобы создать только обязательную накопительную систему. Речь идет о балансе двух систем, который нивелирует риски. Накопительная система независима от демографии, но подвергается финансовым рискам, солидарная — наоборот, поэтому самые стойкие в мире пенсионные системы, которые имеют обе эти составляющие.

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Напомним, что на конец 2020 года дефицит Пенсионного фонда Украины превысил 18 млрд гривен. Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-ноябрь 2020 года составили 416,9 млрд гривен, расходы — 435,3 млрд гривен.



Инфографика Пенсионного фонда

Справка Finance.ua:

В Украине с 1 апреля 2021 года повысят пенсионный возраст для женщин. Нововведение коснется тех украинок, которые в этом году будут выходить на заслуженный отдых. По старым правилам получить выплату смогут: женщины, родившиеся с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961 года. В 60 лет в 2021 году на пенсию выйдут: женщины, родившиеся с 1 апреля 1961 года.