У 94% владельцев платежных карт есть доступ к BankID

Онлайн-услуги с использованием Системы BankID НБУ доступны уже для 94% пользователей платежных карт на украинском рынке.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
«Сейчас к системе подключены уже 27 банков-идентификаторов. Только за последние три месяца к Системе BankID НБУ присоединилось 5 банков — АО „Мегабанк“, АО „Таскомбанк“, АО „Райффайзен Банк Аваль“, АО „Сбербанк“, АО „Альтбанк“. В целом за прошлый год число банков-идентификаторов в системе выросло более чем вдвое», — сообщает пресс-служба регулятора.
Статистика:
«Национальный банк работает над расширением круга участников из разных сфер деятельности — ведется работа по подключению страховых компаний, операторов телекоммуникаций, негосударственных пенсионных фондов, государственных учреждений, которые предлагают гражданам собственные онлайн сервисы. Кроме того, банки уже начали реализовывать для своих клиентов возможность дистанционно получать банковские услуги с использованием Системы BankID НБУ. До этого банки выступали лишь как идентификаторы клиентов. Теперь для проведения идентификации они смогут получать данные клиентов от других банков», — информирует Нацбанк.
Инфографика: НБУ
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