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У 94% владельцев платежных карт есть доступ к BankID

У 94% владельцев платежных карт есть доступ к BankID

Онлайн-услуги с использованием Системы BankID НБУ доступны уже для 94% пользователей платежных карт на украинском рынке.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

«Сейчас к системе подключены уже 27 банков-идентификаторов. Только за последние три месяца к Системе BankID НБУ присоединилось 5 банков — АО „Мегабанк“, АО „Таскомбанк“, АО „Райффайзен Банк Аваль“, АО „Сбербанк“, АО „Альтбанк“. В целом за прошлый год число банков-идентификаторов в системе выросло более чем вдвое», — сообщает пресс-служба регулятора.

Статистика:

  • в 2020 году более чем в три раза выросло количество абонентов — поставщиков услуги. Сейчас их в системе уже 45 — 10 некоммерческих и 35 коммерческих абонентов — поставщиков услуг;
  • за 2020 год в системе состоялось почти 7,5 млн успешных идентификаций (в 2019 году — 300 тысяч).

«Национальный банк работает над расширением круга участников из разных сфер деятельности — ведется работа по подключению страховых компаний, операторов телекоммуникаций, негосударственных пенсионных фондов, государственных учреждений, которые предлагают гражданам собственные онлайн сервисы. Кроме того, банки уже начали реализовывать для своих клиентов возможность дистанционно получать банковские услуги с использованием Системы BankID НБУ. До этого банки выступали лишь как идентификаторы клиентов. Теперь для проведения идентификации они смогут получать данные клиентов от других банков», — информирует Нацбанк.


Инфографика: НБУ

Справка Finance.ua:

  • В ноябре прошлого года сообщалось, что подключенные к Системе BankID НБУ банки вместе составляли долю в размере 87% рынка платежных карт. И новая коммерческая модель Системы позволила банкам получить 2 млн грн дохода за три месяца.
  • Для того чтобы получить услугу по BankID, человеку нужен компьютер или смартфон и счет в банке, который уже подключен к системе.

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По материалам Finance.UA
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