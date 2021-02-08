Европейские банки пережили худший период за десять лет — Bloomberg

Европейские банки пережили худший период за последние десять лет из-за пандемии COVID-19. Прибыль 19 крупнейших финансовых организаций ЕС в 2020 году упала ниже 10 миллиардов евро.

Об этом сообщает «Bloomberg».

Сейчас худший период для банков уже позади и показатели стали немного улучшаться.

В июле прошлого года Европейский центральный банк (ЕЦБ) рекомендовал банкам еврозоны приготовиться к тяжелым временам, то есть не платить дивиденды до января 2021-го. Сектор снизился более чем на 33 процента с января по июль 2020 года.

Также есть вероятность возобновления выплаты денег акционерам. Со своей стороны американские банки чувствовали себя намного лучше. Так, Morgan Stanley и JPMоrgan получили самую высокую прибыль за всю свою историю.

Банк АBN Amro Bank NV (Нидерланды) отказался от своих дивидендов за 2020 год, поскольку прибыли в размере около 54 миллионов евро в четвертом квартале было недостаточно, чтобы уберечься от первого отрицательного результата с 2010 года. Сообщив о своих «мрачных» результатах, многие банки заявили о падении кредитных резервов и хорошем начале первого квартала 2021-го.

«Безусловно, год начинается положительно. На всех направлениях, в розничной торговле мы все еще видим влияние ограничения, но она хорошо держится», — сказал глава SocGen (французский финансовый конгломерат) Уильям Кадуш-Часинг.