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В 2020 украинцы втрое увеличили инвестиции средств за границу (инфографика)

В 2020 украинцы втрое увеличили инвестиции средств за границу (инфографика)

За прошлый год украинцы оформили 34 706 е-лимитов на перевод средств за границу, из которых более 77% (26 719) – через ПриватБанк.

Об этом сообщили в банке.

По сравнению с 2019 годом количество оформленных е-лимитов выросло более чем втрое (26 719 против 7200).

Общая сумма оформленных через ПриватБанк лимитов в 2020 г. составила в эквиваленте 137,6 млн долл. США, а в среднем украинцы в прошлом году инвестировали за границу немногим более 5 тыс. долл. США.

В отличие от 2019, когда е-лимиты преимущественно оформлялись для размещения средств на зарубежных счетах, в 2020 украинцы чаще всего оформляли разрешения на вывоз валюты для покупки ценных бумаг мировых компаний.

  • На инвестиции за границу в банке было оформлено 66% (17 663) е-лимитов.
  • 33% (8842) – на размещение средств на зарубежном личном счете.
  • 1% (214) – на страхование жизни за рубежом.

Больше всего инвестированных за границу средств украинцы перечислили в долларах США (70%), также популярны евро (25%) и польский злотый (4,5%).

Справка Finance.ua:

  • Напомним, работники перевели в Украину втрое больше денег, чем инвесторы за год. Украина в 2019 году привлекла 5,8 млрд долларов инвестиций – это в три раза меньше, чем перевели в страну мигранты. Объем переводов в Украину от трудовых мигрантов по итогам 2019 года вырос на 7% или на 1 млрд долларов.
  • Какие налоги должны платить заробитчане украинец, получивший доход за рубежом, по закону должен, вернувшись домой, обратиться в налоговую по месту регистрации, заполнить декларацию и уплатить часть государству.

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По материалам Finance.UA
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