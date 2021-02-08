В 2020 украинцы втрое увеличили инвестиции средств за границу (инфографика)

За прошлый год украинцы оформили 34 706 е-лимитов на перевод средств за границу, из которых более 77% (26 719) – через ПриватБанк.

Об этом сообщили в банке.

По сравнению с 2019 годом количество оформленных е-лимитов выросло более чем втрое (26 719 против 7200).

Общая сумма оформленных через ПриватБанк лимитов в 2020 г. составила в эквиваленте 137,6 млн долл. США, а в среднем украинцы в прошлом году инвестировали за границу немногим более 5 тыс. долл. США.

В отличие от 2019, когда е-лимиты преимущественно оформлялись для размещения средств на зарубежных счетах, в 2020 украинцы чаще всего оформляли разрешения на вывоз валюты для покупки ценных бумаг мировых компаний.

На инвестиции за границу в банке было оформлено 66% (17 663) е-лимитов.

33% (8842) – на размещение средств на зарубежном личном счете.

1% (214) – на страхование жизни за рубежом.

Больше всего инвестированных за границу средств украинцы перечислили в долларах США (70%), также популярны евро (25%) и польский злотый (4,5%).

Справка Finance.ua:

Напомним, работники перевели в Украину втрое больше денег, чем инвесторы за год. Украина в 2019 году привлекла 5,8 млрд долларов инвестиций – это в три раза меньше, чем перевели в страну мигранты. Объем переводов в Украину от трудовых мигрантов по итогам 2019 года вырос на 7% или на 1 млрд долларов.