В 2020 украинцы втрое увеличили инвестиции средств за границу (инфографика)

За прошлый год украинцы оформили 34 706 е-лимитов на перевод средств за границу, из которых более 77% (26 719) – через ПриватБанк.
Об этом сообщили в банке.
По сравнению с 2019 годом количество оформленных е-лимитов выросло более чем втрое (26 719 против 7200).
Общая сумма оформленных через ПриватБанк лимитов в 2020 г. составила в эквиваленте 137,6 млн долл. США, а в среднем украинцы в прошлом году инвестировали за границу немногим более 5 тыс. долл. США.
В отличие от 2019, когда е-лимиты преимущественно оформлялись для размещения средств на зарубежных счетах, в 2020 украинцы чаще всего оформляли разрешения на вывоз валюты для покупки ценных бумаг мировых компаний.
Больше всего инвестированных за границу средств украинцы перечислили в долларах США (70%), также популярны евро (25%) и польский злотый (4,5%).
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