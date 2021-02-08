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Ford представил Mustang с двигателем в 760 «лошадей» (фото)

Ford представил Mustang с двигателем в 760 «лошадей» (фото)

Американская компания Ford представила мощный новый автомобиль 2021 Ford Mustang Shelby GT500.

Об этом сообщает портал Car and Driver.

В автомобиле установлен 5,2-литровый двигатель V8 с мощностью в 760 лошадиных сил и крутящим моментом 625 Нм.

Новый Ford разгоняется до 96 км в час за 3,4 секунды. При этом его максимальная скорость не превышает 213 км в час.


Фото: Car and Driver

Авто будет доступно в трех дополнительных цветах – желтом, синем и сером.

Стоимость одного базового экземпляра 2021 Ford Mustang Shelby GT500 начинается от 74 095 долларов США. Первые автомобили ожидаются уже весной этого года.


Фото: Car and Driver

По материалам УКРИНФОРМ
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