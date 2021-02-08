В Германии прокуратура изъяла Bitcoin на 50 миллионов евро, но не может открыть кошелек

В Германии прокуратура конфисковала Bitcoin на десятки миллионов евро, но не могут до них добраться, потому что не знают пароль от кошелька.

«В Баварии задержали мужчину, подозреваемого в киберпреступлениях. Путем манипуляций с чужими компьютерами он получил почти 1700 Bitcoin — по нынешнему курсу это более 50 миллионов евро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину приговорили к двум годам тюрьмы, но пароль от цифрового кошелька, где хранятся Bitcoin, он не раскрыл. Сказал — не помнит. Правоохранители пытались взломать код, но пока безрезультатно.

Справка Finance.ua:

Олег Гороховский, один из основателей украинского интернет-банка monobank, заявил, что сейчас есть смысл покупать Bitcoin.