ФГИ возобновит продажу спиртзаводов в марте

Первые в 2021 году два аукциона по продаже предприятий спиртовой отрасли пройдут в начале марта.

Об этом сообщает Фонд государственного имущества.

В частности, 4 марта на торги выставят Вишняковское место ведения деятельности и хранения спирта (село Вишняки бывшего Хорольского района Полтавской области). Завод был основан еще в 1776 году и модернизирован в 2015.

Старотовая цена предприятия составляет 21,18 млн грн, прием заявок на участие в онлайн-аукционе продлится до 3 марта.

Кроме того, на 11 марта намечен аукцион по продажу Дубовязовского место ведения деятельности и хранения спирта (поселок Дубовязовка Конотопского района Сумской области).

Начальная цена этого объекта составляет 33,8 млн грн, заяви принимаются до 10 марта.