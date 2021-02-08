ФГИ возобновит продажу спиртзаводов в марте

Первые в 2021 году два аукциона по продаже предприятий спиртовой отрасли пройдут в начале марта.
Об этом сообщает Фонд государственного имущества.
В частности, 4 марта на торги выставят Вишняковское место ведения деятельности и хранения спирта (село Вишняки бывшего Хорольского района Полтавской области). Завод был основан еще в 1776 году и модернизирован в 2015.
Старотовая цена предприятия составляет 21,18 млн грн, прием заявок на участие в онлайн-аукционе продлится до 3 марта.
Кроме того, на 11 марта намечен аукцион по продажу Дубовязовского место ведения деятельности и хранения спирта (поселок Дубовязовка Конотопского района Сумской области).
Начальная цена этого объекта составляет 33,8 млн грн, заяви принимаются до 10 марта.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина предложила Германии заменить российский газ экологическим топливомВчера, 08:30 - 2149 17
Олег Гороховский рекомендует покупать BitcoinВчера, 11:15 - 2973 10
Украинские АЗС оштрафовали на 7,5 млн грн за некачественное топливоПозавчера, 09:15 - 5165 8
Продажа железнодорожных билетов уменьшилась в 2,5 раза по сравнению с прошлым зимним сезономВчера, 09:15 - 333 7
Киевлянам презентовали мобильное приложение для оплаты коммуналки и передачи показаний счетчиковВчера, 17:40 - 776 4
С 1 апреля увеличивается пенсионный возраст для женщинВчера, 12:58 - 9683 2
В Украине введут новый вариант карантинаВчера, 09:01 - 4396
Олег Гороховский рекомендует покупать BitcoinВчера, 11:15 - 2973 10
Утвержден показатель средней заработной для начисления пенсии за декабрьВчера, 09:45 - 2264 3
Украина предложила Германии заменить российский газ экологическим топливомВчера, 08:30 - 2149 17
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый метод08.02.2021, 12:10 - 436
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 346
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 703 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1491
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 1257