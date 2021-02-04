В ЕС назвали условия предоставления Украине нового транша макрофинансовой помощи

Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 600 миллионов евро после выполнения Украиной ряда обязательств, взятых на себя, и после продвижения переговоров с Международным валютным фондом.
Об этом заявил вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровкис на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 10 февраля.
«Предоставление второго транша будет требовать, в первую очередь, выполнение Украиной восьми структурных мероприятий, которые Украина взяла в качестве обязательств. Второе — нужно достичь позитивного продвижения с Международным валютным фондом в рамках программы Stand-by», — отметил европейский чиновник.
По его словам, для Украины важно обеспечить судебную реформу, сделать антикоррупционную инфраструктуру действенной и улучшать бизнес-климат.
«ЕС считает борьбу с коррупцией и судебную реформу двумя очень важными вопросами, которые должны стать приоритетом для Украины. Нельзя дальше откладывать введение соответствующих правовых механизмов, которые необходимы для борьбы с коррупцией», — заявил Домбровкис.
Он напомнил, что первый транш в размере 600 миллионов евро ЕС предоставил Украине в начале декабря прошлого года. Общая сумма макрофинансвой поддержки должна составить 1,2 миллиарда евро.
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