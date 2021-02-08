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Samsung представила в Европе свой самый доступный смартфон с 5G

Samsung представила в Европе свой самый доступный смартфон с 5G

Компания Samsung представила смартфон Samsung Galaxy A32 5G. Он стал самым доступным смартфоном компании, имеющим поддержку 5G. Эксперты говорят, что он станет одним из самых продаваемых в этом году.

На выбор у пользователей две версии Samsung Galaxy A32 5G с 64 и 128 ГБ флеш-памяти. Сейчас известна цена младшей версии, которая в Европе стоит 279 евро.

Galaxy A32 5G получил 6,5-дюймовый дисплей разрешением 720p + с каплевидным вырезом, где разместили фронтальную камеру. Ее разрешение составляет 13 Мп.

Смартфон работает на базе Dimensity 720, он оснащен батареей емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт через USB-C. Сканер отпечатков пальцев разместили на боковой грани.


Фото: ixbt.com

Основная камера состоит из 4 модулей:

  • основной 48-мегапиксельный, который работает в связке с объективом с диафрагмой F / 1,8;
  • широкоугольный на 8 Мп;
  • макросъемка на 5 Мп;
  • датчик глубины на 2 Мп.
По материалам Телеканал 24
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