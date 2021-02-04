Межбанк: ждать ли доллар по 28 гривен

Среда на валютном рынке продолжит тенденции этой недели и скучать никому не даст. Ни дилерам банков, ни их клиентам, ни Нацбанку. Вчерашний рост курса доллара на межбанке после почти двухнедельного постепенного снижения котировок — порядком напугал тех клиентов, кто выжидал «дна» по курсу и не спешил с покупкой валюты. Уже во второй половине вторника они вышли на торги со своим отложенным спросом и такими действиями еще больше укрепили позиции доллара на торгах. Основной вопрос сегодняшнего дня — пойдет ли курс дальше вверх или все же котировки в пределах коридора 27,70−27,75 гривен остановятся.
В пользу нацвалюты сыграет фактор расчетов по вчерашнему аукциону Минфина по размещению ОВГЗ. Чиновники продали бумаг на сумму в эквиваленте 13,085 млрд гривен, в том числе и на $ 206,8 млн. Необходимость операций на такие суммы заставит реагировать на это как ресурсный, так и валютный рынки.
Против гривны сработает фактор вчерашнего «испуга» части потенциальных покупателей валюты и желание некоторых крупных экспортеров и спекулянтов продолжить вчерашнюю игру «на повышение» и закрепить свой успех вторника. Тем более, что предыдущие выходы Нацбанка с интервенциями в последние дни прошлой недели и в эти понедельник-вторник «изъяли» с межбанка практически весь избыток предложения. А на таком рынке у спекулянтов появляется отличная возможность покачать курс в течение дня.
По нашим прогнозам статистика торгов в среду не превысит $ 180−200 млн при заключении до 570−650 сделок. Мы не прогнозируем роста котировок до уровня 28 гривен за доллар, но попытки догнать курс хотя бы до уровня в 27,80−27,85 гривен будут продолжаться в течение всей сессии.
Котировки межбанка, по нашим расчетам 10 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,65−27,85 грн, евро — коридор 33,40−33,85 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,75 / 27,77
евро — 33,69 / 33,71
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина предложила Германии заменить российский газ экологическим топливом3 ч. назад - 622 8
Киевлянин зарабатывал 20 млн грн в год на продаже фальшивых водительских правВчера, 13:45 - 1510 6
Шмыгаль анонсировал запуск ипотеки под 5%Вчера, 13:02 - 2692 5
Шмыгаль рассказал о пользе «Большого строительства» для украинской экономикиВчера, 14:29 - 569 5
Украинские АЗС оштрафовали на 7,5 млн грн за некачественное топливоВчера, 09:15 - 3873 4
ПриватБанк запустил услугу покупки ценных бумаг в Приват24Вчера, 15:28 - 5057 1
Межбанк: напряжение по доллару только усилитсяВчера, 11:20 - 4153 1
Стоимость жилья в пригороде Киева (инфографика)Вчера, 16:01 - 2700
Шмыгаль анонсировал запуск ипотеки под 5%Вчера, 13:02 - 2692 5
В Украине введут новый вариант карантина2 ч. назад - 2026
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый методПозавчера, 12:10 - 342
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 313
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 664 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1440
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 1211