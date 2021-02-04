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Межбанк: ждать ли доллар по 28 гривен

Межбанк: ждать ли доллар по 28 гривен

Среда на валютном рынке продолжит тенденции этой недели и скучать никому не даст. Ни дилерам банков, ни их клиентам, ни Нацбанку. Вчерашний рост курса доллара на межбанке после почти двухнедельного постепенного снижения котировок — порядком напугал тех клиентов, кто выжидал «дна» по курсу и не спешил с покупкой валюты. Уже во второй половине вторника они вышли на торги со своим отложенным спросом и такими действиями еще больше укрепили позиции доллара на торгах. Основной вопрос сегодняшнего дня — пойдет ли курс дальше вверх или все же котировки в пределах коридора 27,70−27,75 гривен остановятся.

В пользу нацвалюты сыграет фактор расчетов по вчерашнему аукциону Минфина по размещению ОВГЗ. Чиновники продали бумаг на сумму в эквиваленте 13,085 млрд гривен, в том числе и на $ 206,8 млн. Необходимость операций на такие суммы заставит реагировать на это как ресурсный, так и валютный рынки.

Против гривны сработает фактор вчерашнего «испуга» части потенциальных покупателей валюты и желание некоторых крупных экспортеров и спекулянтов продолжить вчерашнюю игру «на повышение» и закрепить свой успех вторника. Тем более, что предыдущие выходы Нацбанка с интервенциями в последние дни прошлой недели и в эти понедельник-вторник «изъяли» с межбанка практически весь избыток предложения. А на таком рынке у спекулянтов появляется отличная возможность покачать курс в течение дня.

По нашим прогнозам статистика торгов в среду не превысит $ 180−200 млн при заключении до 570−650 сделок. Мы не прогнозируем роста котировок до уровня 28 гривен за доллар, но попытки догнать курс хотя бы до уровня в 27,80−27,85 гривен будут продолжаться в течение всей сессии.

Котировки межбанка, по нашим расчетам 10 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,65−27,85 грн, евро — коридор 33,40−33,85 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,75 / 27,77
евро — 33,69 / 33,71

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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