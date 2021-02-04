Uber отключил заказ такси по телефону

Сервис такси Uber отключил услугу вызова машины по номеру телефона. Заказать такси теперь можно исключительно в мобильном приложении.

С 2018 года компания начала тестировать в Украине заказ авто по телефону 9988. Однако в феврале 2021 года эту функцию закрыли.

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Позвонив по номеру 9988, вам скажут, что для заказа услуги нужно скачать приложение на смартфон.

По официальным данным за август 2020 года, на вызовы Uber по телефону в Украине приходилось менее 10% от всех поездок. Как раз это и могло стать причиной закрытия данной функции.

Напомним, в конце декабря 2020-го сервис заказа такси Uber заявил о запуске бесконтактной доставки посылок. Услуга Uber Connect уже доступна в Киеве.