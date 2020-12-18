0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 203 0

Uber запустил новую услугу

Uber запустил новую услугу

Сервис заказа такси Uber запускает бесконтактную доставку посылок. Услуга Uber Connect уже доступна в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

“Во время этого кризиса мы искали новые способы, с помощью которых наша платформа может помочь в перемещении необходимых товаров для предприятий и потребителей, одновременно предоставляя новые возможности заработка для водителей”, – рассказал глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский.

Эта функция появится в приложении Uber как новая опция в меню выбора поездки.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно:

  • приготовить посылку;
  • нажать значок “посылка” в приложении Uber;
  • указать сведения о получателе, месте доставки и заказать сервис Uber Connect;
  • по приезде водителя положить посылку в авто;
  • поделиться статусом поездки можно с 5 лицами из списка контактов, если это не подарок, один из указанных людей должен быть получателем, чтобы он мог легко отслеживать ход доставки.

К тому же отправитель сможет отслеживать процесс доставки до момента получения. Стоимость услуги рассчитывается на основе оценки времени и расстояния.

Справка Finance.ua:

  • В последнее время Uber ампутирует части своего бизнеса, отнимающие больше всего денег и, согласно отчету Axios, следующим на очереди будет подразделение воздушного транспорта Uber Elevate.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.