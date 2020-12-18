Uber запустил новую услугу

Сервис заказа такси Uber запускает бесконтактную доставку посылок. Услуга Uber Connect уже доступна в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

“Во время этого кризиса мы искали новые способы, с помощью которых наша платформа может помочь в перемещении необходимых товаров для предприятий и потребителей, одновременно предоставляя новые возможности заработка для водителей”, – рассказал глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский.

Эта функция появится в приложении Uber как новая опция в меню выбора поездки.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно:

приготовить посылку;

нажать значок “посылка” в приложении Uber;

указать сведения о получателе, месте доставки и заказать сервис Uber Connect;

по приезде водителя положить посылку в авто;

поделиться статусом поездки можно с 5 лицами из списка контактов, если это не подарок, один из указанных людей должен быть получателем, чтобы он мог легко отслеживать ход доставки.

К тому же отправитель сможет отслеживать процесс доставки до момента получения. Стоимость услуги рассчитывается на основе оценки времени и расстояния.

Справка Finance.ua: