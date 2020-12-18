Uber запустил новую услугу

Сервис заказа такси Uber запускает бесконтактную доставку посылок. Услуга Uber Connect уже доступна в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
“Во время этого кризиса мы искали новые способы, с помощью которых наша платформа может помочь в перемещении необходимых товаров для предприятий и потребителей, одновременно предоставляя новые возможности заработка для водителей”, – рассказал глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский.
Эта функция появится в приложении Uber как новая опция в меню выбора поездки.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно:
К тому же отправитель сможет отслеживать процесс доставки до момента получения. Стоимость услуги рассчитывается на основе оценки времени и расстояния.
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