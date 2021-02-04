Межбанк: разворот тренда на рынке

Во вторник на межбанке произошел явный разворот тренда. Доллар за день вырос с 27,57/27,59 гривен до 27,70/27,72 к концу сессии.
Произошло это «стараниями» Нацбанка в первой половине дня и госбанков в середине дня и после обеда. Действия регулятора по выкупу валюты на рынке с прошлого четверга по сегодняшний день — сработали. Выкуп валюты в сумме $ 90 млн на прошлой неделе и еще не менее $ 90 млн на этой — это существенные суммы для нашего межбанка.
По факту, выход с интервенцией сегодня по 27,59 гривен и покупка на ней $ 20 млн были последней каплей, изменившей расклад на торгах. Второй выход НБУ по 27,57 гривен за доллар уже не имел практического значения, так как купить по этой цене НБУ уже ничего не смог, клиенты испугались роста котировок и отложенный спрос вышел на межбанк. Покупки госбанков в середине дня уже лишь закрепили изменения тренда на торгах в сторону роста валютных котировок.
Ход торгов:
В первые минуты сессии предложение снова превышало спрос и рынок стартовал с уровня 27,57/27,59 гривен за доллар. Но неразбериха с программным обеспечением (барахлил Блумберг) и выход Нацбанка с интервенцией по покупке доллара по ценам ниже 27,59 гривен уже начали влиять на настроения участников рынка. Купил НБУ $ 20 млн по ценам ниже уровня 27,59 гривен и затем новый выход с котировкой покупки по 27,57 гривен сделал свое дело. Уже к 11:00 курс вырос до 27,60/27,615 гривен, а к обеду и вовсе до 27,665/27,68. Покупатели стали нервничать, опасаясь дальнейшего роста курса и стали все больше выставлять заявок на покупку. Частично к ним присоединились и госбанки (кто-то с покупкой себе на позицию, кто-то для покупки валютных ОВГЗ на сегодняшнем аукционе Минфина, а кто-то и под новые заявки клиентов.
Паники не было, но давление на гривну увеличилось. После обеда к 15 часам доллар уже котировали по 27,67/27,69 гривен, а завершилась сессия уровнем 27,70/27,72. Большинство участников рынка считает это окончательным разворотом тренда на межбанке в сторону роста валютных котировок на ближайшие дни.
Главные события 9 февраля на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,67 / 27,69
евро — 33,49 / 33,51
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2096 / 1,2097
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