Xiaomi представила электроскутер (фото)

Кроме смартфона Mi 11 и 75-дюймового Mi TV Q1, компания Xiaomi также представила новый скутер Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition.
Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition создан в сотрудничестве с командой Mercedes-Benz Petronas.
Его технические характеристики такие же, как и оригинального Mi Electric Scooter Pro 2. Среди улучшений скутера отмечается увеличенная до 45 км дальность хода и максимальная скорость – теперь она может достигать 25 км/ч. Самокат может легко подниматься на холмы, что делает его идеальным для ежедневных поездок на работу.
Фото: itsider.com.ua
Новинка также оснащена встроенным ЖК-экраном, который позволяет пользователям просматривать и контролировать широкий спектр параметров, которые обеспечивают удобную езду. Дисплей помогает контролировать скорость в реальном времени, менять режимы езды, подключаться к смартфону по Bluetooth и даже отслеживать состояние фар.
Фото: itsider.com.ua
Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMD Petronas F1 Team Edition оснащен мощным двигателем на 300 Вт, надежной двойной тормозной системой и амортизационными пневматическими шинами. Он также легко складывается.
Рекомендованная розничная цена Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition составляет 799 евро.
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