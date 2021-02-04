Как изменились цены на коммуналку за последний год

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за январь 2021 года выросли на 6,0%. За последний год тарифы поднялись на 18,4%.

Об этом сообщает Госстат.

По данным статистического ведомства:

тарифы на содержание и ремонт жилья за январь выросли на 0,2% (за год — на 3,4%);

на водоснабжение — на 10,9% (за год — на 31,5%);

на канализацию — на 17,3% (за год — на 36,6%);

на содержание жилья и придомовых территорий — на 0,5% (за год — 2,8%);

на электроэнергию — на 36,6% (за год — на 36,6%);

на отопление и горячую воду — на 3,3% (за год — на 3,6%).



Таблица: Госстат

Природный газ в январе подешевел на 4,5%, однако его цена по сравнению с январем 2020 года выросла на 34,8%.

Справка Finance.ua:

В этом отопительном сезоне не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду. Подписан меморандум правительства с местными властями.

Министерство экономического развития ожидает, что при оптимистическом сценарии цены на газ для населения в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году — на 10%, а в 2023—2024 годах будут прибавлять по 5% ежегодно.