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Как изменились цены на коммуналку за последний год

Как изменились цены на коммуналку за последний год

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за январь 2021 года выросли на 6,0%. За последний год тарифы поднялись на 18,4%.

Об этом сообщает Госстат.

По данным статистического ведомства:

  • тарифы на содержание и ремонт жилья за январь выросли на 0,2% (за год — на 3,4%);
  • на водоснабжение — на 10,9% (за год — на 31,5%);
  • на канализацию — на 17,3% (за год — на 36,6%);
  • на содержание жилья и придомовых территорий — на 0,5% (за год — 2,8%);
  • на электроэнергию — на 36,6% (за год — на 36,6%);
  • на отопление и горячую воду — на 3,3% (за год — на 3,6%).


Таблица: Госстат

Природный газ в январе подешевел на 4,5%, однако его цена по сравнению с январем 2020 года выросла на 34,8%.

Справка Finance.ua:

  • В этом отопительном сезоне не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду. Подписан меморандум правительства с местными властями.
  • Министерство экономического развития ожидает, что при оптимистическом сценарии цены на газ для населения в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году — на 10%, а в 2023—2024 годах будут прибавлять по 5% ежегодно.
  • Виталий Кличко говорит, что сэкономить на коммунальных услугах можно с помощью программных мероприятий по энергоэффективности зданий.

Восемь способов сэкономить на коммуналке этой зимой

По материалам Finance.UA
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