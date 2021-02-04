Как изменились цены на коммуналку за последний год

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за январь 2021 года выросли на 6,0%. За последний год тарифы поднялись на 18,4%.
Об этом сообщает Госстат.
По данным статистического ведомства:
Таблица: Госстат
Природный газ в январе подешевел на 4,5%, однако его цена по сравнению с январем 2020 года выросла на 34,8%.
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