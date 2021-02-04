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В Украине ускорились инфляция

В Украине ускорились инфляция

Потребительские цены в Украине в январе 2021 года по сравнению с декабрем выросли на 1,3%. За последний год цены выросли на 6,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, 12-месячная инфляция ускорилась по сравнению с декабрем, когда она составила 5,0%.


Таблица: Госстат

Продукты питания в Украине подорожали на 1,5%. Больше всего подорожали яйца – на 15,4%, овощи – на 6,5%, сахар – на 3,6%, подсолнечное масло – на 2,9%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,0%, на одежду и обувь – снизились на 4,0%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 6,0% (в том числе электроэнергия на 36,6%).


Таблица: Госстат

Предметы домашнего обихода и бытовая техника – без изменений, здравоохранение подорожало на 0,4%, транспорт подорожал на 1,0%, цены на связь выросли на 1,0%, на отдых и культуру выросли на 0,6%, образование подорожало на 1,2%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,3%.


Таблица: Госстат

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует ускорение инфляции в 2021 году до 7%. Главными факторами всплеска инфляции будут факторы предложения, в частности продовольствия, и подорожание энергоносителей (как автомобильного топлива, так и природного газа для нужд населения и зависимых от него услуг ЖКХ).

По материалам РБК-Украина
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