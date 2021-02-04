52% предпринимателей не претендовали на пособие по безработице из-за карантина — директор СУП

52% представителей малого и среднего бизнеса не подавали документы на единовременные выплаты из-за потери работы во время последнего карантина.

Об этом сообщила исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова на форуме, посвященном вызовам пандемии COVID-19, 9 февраля.

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Глазкова одобрительно отозвалась о самой системе выплат, но отметила, что не все предприниматели были мотивированы ею воспользоваться.

«По нашим опросам, 52% (предпринимателей — ред.) даже не подавали документы и не получили эту помощь. Это говорит о низком уровне. То есть все же не хватает этой уверенности и доверия к государству, что это точно сработает. Были нюансы с КВЭД, зная, что не все бизнесы могли получить эту компенсацию, но в основном это связано с тем, что даже не подавались документы», — сказала она.

Глазкова напомнила, что начало карантина было нелегким периодом для всех, но больше всего от него пострадали именно малые и микропредприниматели.

«У бизнеса такого размера наименьший запас прочности, у них не было лишних средств, на которых можно было держаться несколько месяцев в ожидании, когда ситуация вернется в лучшую сторону. Среднего также это коснулось очень сильно, но микро- и малый очень сильно пострадали», — отметила представитель СУП.

Она также привела результаты исследования состояния бизнеса осенью 2020 года, к которому присоединилась ее организация.

«Мы проводили несколько замеров состояния предприятий, задавали вопрос: как вы себя чувствуете, закрываете ли бизнес, увольняете ли работников? … Мы спросили, каково состояние у бизнеса, и получили ответ, что, к сожалению, каждое 10-е малое или микропредприятие было на грани закрытия. Это был сентябрь, и это совпало прогнозами, которые у на были весной», — рассказала Глазкова.

При этом, по ее словам, бизнес-сектор приветствовал программу доступных кредитов «5−7-9», а СУП присоединилась к ее адаптации для предприятий, пострадавших от карантина.

«Поначалу было сложно, у нас очень много предпринимателей получали отказ, не все смогли получить этот кредит. Но впоследствии стали меняться условия, больше банков подключились к программе, и уже к концу года ситуация лучше. Мы очень приветствуем этот инструмент компенсации по частичной безработице. Действительно, белый, прозрачный, хороший бизнес, который сохранял рабочие места, не увольнял людей, давал возможность сохранять рабочие места, чтобы люди не шли на биржу труда, получил эту компенсацию», — отметила она.

По словам Глазковой, самой большой проблемой для предпринимателей в течение прошлого года был недостаток предсказуемости, в частности при введении карантина.

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