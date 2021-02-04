Мировые продажи электромобилей выросли на 39% в 2020 году – Canalys

Новое исследование Canalys показывает, что мировые продажи электромобилей (EV) в 2020 году увеличились на 39% в годовом выражении до 3,1 млн единиц. Для сравнения: рынок легковых автомобилей в целом сократился на 14%.
Эксперты Canalys прогнозируют, что к 2028 году продажи электромобилей вырастут до 30 млн единиц, а к 2030 году электромобили составят почти половину всех легковых автомобилей, продаваемых в мире.
«В сложном для автопрома 2020 году высокий спрос на электромобили стал по-настоящему ярким пятном. Это будет продолжаться во всем мире в 2021 году и в дальнейшем, несмотря на экономически неблагоприятные условия», – сказал Крис Джонс, главный аналитик по автомобильной промышленности Canalys.
На электромобили приходилось почти 5% всех продаж новых автомобилей в 2020 году. По прогнозам, в 2021 году электромобили составят более 7% продаж новых автомобилей во всем мире, что означает дальнейший рост на 66% и превысит 5 млн проданных единиц.
В 2020 году в Китае и Европе было продано около 1,3 млн электромобилей, что в четыре раза превышает объем продаж электромобилей в США.
«Продажи электромобилей в США составили всего 2,4% от проданных там новых автомобилей, несмотря на то, что здесь находится Tesla, ведущий мировой производитель электромобилей. Даже политика более благосклонного правительства США не изменит ситуацию сразу», – указал Джонс.
По прогнозам экспертов, продажи электрокаров будут продолжать расти в течение всего десятилетия. Canalys прогнозирует, что электромобили составят 48% всех новых автомобилей, проданных в 2030 году.
Инфографика: Canalys
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